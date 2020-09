El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 1 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente bella! Les cuento que hoy iniciamos este día con una oposición entre Venus y Saturno, lo que significa que habrá mucha inestabilidad en tus sentimientos. Posiblemente te sentirás un poco nostálgico, pero si te rodeas de las personas indicadas, entonces tu ánimo estará mucho más activo y animado. Definitivamente no es un buen momento para permanecer solo o encerrarte en ti mismo. Date la oportunidad de compartir con los demás y hacer planes grupales que despejen tu cabeza. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME ACERCO A QUIENES LLENA DE LUZ MI VIDA” Si hoy, 1 de octubre, estás de cumpleaños… Hoy comienza un ciclo diferente al anterior, con muchas sorpresas en el amor y en los encuentros casuales. Si estás en pareja se acrecentará la solidez, y el buen diálogo actuará en forma benéfica para los dos. La Copa de la Suerte: 5, 13, 45, 78, 81, 99 Aries: Hoy aprovecharás la buena influencia que tienes sobre los demás para que te puedan escuchar con mucha atención. Algunos están pasando por momentos difíciles, pero tú tendrás las palabras justas para inspirar paz. Tu sabiduría le dará claridad a los problemas ajenos. Tauro: Se avecina un buen periodo en todo lo referido a estudios. Tus deseos de superación constante te abrirán puertas a viajes y mejores oportunidades de trabajo. Los buenos momentos ya están cerca de ti, así que cuando lleguen, aprovéchalos al máximo ¡Mucha suerte! Géminis: No será un buen momento para tomar decisiones sentimentales definitivas, así que trata de no mover ninguna pieza en lo relacionado a asuntos del corazón. Revisa tus acciones pasadas y pon las ganas para ver lo que puedes mejorar. Date una nueva oportunidad de ser feliz. Cáncer: Va a crecer la confianza que tienes en ti mismo y el apoyo que les darás a los demás aumentará las bendiciones que llegarán a tu vida. La suerte llegará a través de tu socio o tu pareja. No te desanimes, estás viendo solo lo negativo y no miras lo bueno que te sucede. Leo: Tu salud mejorará notablemente y te vas a recuperar de aquellos malestares raros, o de algo que parecía no encontrar la terapia adecuada. Recuerda que el cuerpo puede somatizar tus angustias, así que disminuye esos niveles de estrés. Virgo: Llegó el tiempo de prepararte para disfrutar. Desde hace tiempo has estado anhelando unas buenas vacaciones y ahora por fin tendrás la oportunidad de organizar un plan en el que puedas despejarte y relajarte, que tanto lo necesitas. Libra: Hoy sentirás la necesidad de alivianar las cargas que llevas por estar guardando secretos de otras personas. Analiza bien si es tu responsabilidad y si no entonces evita asumir compromisos que no te corresponden. Di lo que tengas que decir y libérate. Escorpio: Un viaje corto te llevará a conocer gente con buena energía, que te favorecerá en tus actuales actividades. Es tiempo de cambiar hábitos, y adaptarte a lo nuevo. Tu mente se expandirá y te llevará por caminos exitosos. Sagitario: Llegó el momento de ponerte en acción, porque últimamente te encuentras muy quieto. Lánzate a la búsqueda de lo que deseas, no esperes que el progreso llegue y golpee a tu puerta. Ahora es tiempo de construir, date cuenta que todo depende de ti. Capricornio: Has trabajado muy duro y todo lo que has hecho rendirá sus frutos y te servirá para fortalecer tu autoestima. Causarás muy buena impresión donde vayas con tu atractivo y luz interior. Tendrás un encanto especial gracias a tu presencia, rodeada de magia y misterio. Acuario: Tu vitalidad siempre ha sido admirada por todos, pero no exageres en estos momentos, ya que la energía planetaria te pide que te cuides. Será importante que descanses lo suficiente y atiendas a las señales del cuerpo, sino bajará tu rendimiento. Piscis: Te sentirás un poco angustiado porque algo que esperas no saldrá como lo habías planeado. Pero tendrás que considerar que ese retraso es un paso más para lograr una base sólida. Todo lo que nos tiene que suceder ocurrirá en el momento justo. Deja que el universo te sorprenda.

