El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 1 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz domingo, mi gente bella! Les cuento que para este día tenemos a la Luna en el signo de Tauro, en su casa 7, que representa la percepción que tienes de las personas con las que te relacionas y también simboliza la unión, el matrimonio y la relación con tu pareja, si la tienes. Esto indica que hoy estarás muy perceptivo y detallista, podrás identificar con facilidad las intenciones de las personas que estén cerca de ti, ya sea a nivel laboral o personal. Si alguien quiere perjudicarte de alguna forma, tú sabrás notarlo a tiempo y eso te evitará problemas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “IDENTIFICO AQUELLO ES MEJOR PARA MÍ” Si hoy, 1 de noviembre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo dejarás de pensar tanto en los demás y encontrarás tiempo para disfrutar de tus cosas. El progreso llegará acompañado por la dedicación a lo que haces y la satisfacción por la recompensa. La Copa de la Suerte: 4, 19, 34, 53, 71, 88 Aries: No es un día para cometer imprudencias. Serás mesurado y dedicarás mayor dedicación a tus labores, sin olvidar tus deberes hogareños. Reconoce tus errores y enmiéndalos, te hará bien enfrentarte con la verdad. Tauro: Llega el tiempo perfecto para combinar la distracción con tus actividades. No importa dónde te encuentres, pero comienza ya a organizar una reunión con tus amigos. Nuevas amistades se incorporarán a tu grupo. Géminis: Donde otros han fracasado, tú no te has dado por vencido. Continúa presentando batalla, pero no olvides que tu familia necesita la misma dedicación. Comparte con ellos tu éxito para que también estén felices. Cáncer: Ante tus ojos se presentará un panorama próspero, lleno de alternativas distintas y posibilidades originales en el exterior. Planifica tu vida, siempre diciendo la verdad, y tratando no lastimar a quienes te escuchen. Leo: Te aconsejo que controles tus nervios. Deja pasar estos días, y no comentes tus intimidades ni hagas públicos tus secretos. Las emociones negativas intoxican el cuerpo y el alma, así que descansa y come liviano. Virgo: Tu vida social estará muy activa, y en cuanto a los sentimientos, te mostrarás muy apasionado con quien para ti es el amor de tu vida. Si estás en busca del amor, abre tus brazos y tu corazón para dejarlo entrar. Libra: Has hecho desarreglos en estos días y tendrás que recuperar tus horas de descanso, porque la energía se agota y tu vitalidad no es la de siempre. Trata de mantener alto el humor, mientras más sonrías, mejor será. Escorpio: Sabrás expresar tus talentos para el arte y tu belleza interior con toda libertad. Será un tiempo de buena suerte para disfrutar de tu hogar y los niños si los tienes. El romance llenará de magia tu existencia. Sagitario: Reconoce que debes ser más tolerante con quienes no están a tu nivel ni coinciden con tus opiniones. Serás el centro y el corazón de tu hogar. Muchos dependerán de ti, y tomarás mayor interés por tu familia. Capricornio: Se favorece tu trabajo intelectual y creativo. Te beneficiará que vayas detrás de esas experiencias que te puedan enriquecer. Tendrás conflictos con otras personas si insistes en aferrarte a tus ideas sin tener un equilibrio. Acuario: Aprovecha este tiempo para lograr la independencia económica que tanto ansías. Te arriesgarás con cuidado y atraerás la prosperidad a tu vida. Comienza ya con afirmaciones positivas todas las mañanas, confía en ti. Piscis: Pon en tu vida un toquecito de locura, aprovecha para divertirte sanamente con aquellos que amas. No te tomes la vida tan en serio, y dedícate a mimarte comprando aquello que deseabas tener desde hace tiempo.

