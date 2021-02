Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de marzo ¡Presta atención! Marte ingresará en el signo de Géminis. Mira cómo esto impactará en tu signo, según los astros con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LUNES, 1 DE MARZO Y eso mi gente bella, esta semana Marte ingresará en el signo de Géminis. Este tránsito sucederá del 5 de marzo al 23 de abril, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. ARIES Marte, tu astro regente, ingresara en el signo de Géminis otorgándote mayor flexibilidad y liviandad. Tendrás la oportunidad de pensar antes de actuar lo que te puede llevar a dudar si no estás muy alineado. También podrás encarar dos emprendimientos en forma simultánea. TAURO El área de los negocios cobrará mayor dinamismo y estarás más predispuesto a ocuparte de los temas vinculados a tu economía. Podrían surgir oportunidades comerciales en localidades cercanas o a través de internet. Tendrás más de una oportunidad de progreso ¡presta atención! GÉMINIS Marte, el planeta rojo, ingresará en tu signo otorgándote fuerza y empujándote a la acción. En este periodo tendrás que tomar decisiones importantes que determinarán cuál será el rumbo de tu vida en los próximos 17 meses. Condúcete con inteligencia y acertarás. CÁNCER Este tránsito de Marte podría abrir viejas heridas. Durante este periodo sentirás deseos de reencontrarte con alguien del pasado o de hablar cosas que en su momento callaste. Será un tiempo oportuno para liberarte de enojos pero cuídate de hacerte falsas ilusiones. LEO El ámbito de la amistad cobrará dinamismo y deberás estar atento porque podrías enredarte en peleas. También se despertarán tus deseos de participar en diversas actividades grupales. Tomarás el rol de líder y motivarás a otros para que se sumen a tus proyectos. VIRGO Este será el periodo del año en el que tendrás mayores posibilidades de escalar en el ámbito profesional. Podrías postularte para un ascenso o incluso abrirte camino por tu cuenta. Si te encuentras desempleado te recomiendo que tomes una actitud más activa en tu búsqueda. Y no te muevas porque en breve regreso con más de Marte y el impacto en tu signo… LIBRA Este tránsito te llevará a incrementar el contacto con personas que se encuentran en otras regiones. Te surgirán fuertes deseos de viajar y de conocer sitios nuevos. También será un período propicio para lanzarte a hablar otro idioma ¡anímate a crecer! ESCORPIO Marte te llevará a explorar tus deseos ocultos y a buscar la variedad en el plano íntimo. Será un periodo ideal para que le des rienda suelta a tu mente e indagues en tus fantasías sin prejuicios. Lograrás motivar y estimular a la persona que te acompañe. SAGITARIO Marte, el astro de la pasión, le traerá mayor dinamismo a tu relación de pareja. El interés mutuo se incrementará, pero también aumentarán las posibilidades de disputas, peleas y discusiones. Si estás soltero podrías recibir más de una propuesta interesante. CAPRICORNIO En estos días aumentará tu nivel de actividad diaria. Por eso trata de mantenerte atento para no llegar a estresarte. Te recomiendo que descargues los excedentes de energía saliendo a correr. Y cuando necesites relajarte respirar de manera consciente te será de gran ayuda. ACUARIO Gracias a que Marte transita en un signo afín, tu energía vital fluirá de una manera más armónica y los momentos tensos que viviste recientemente quedarán atrás. Tu vida amorosa cobrará mayor dinamismo y estarás motivado para comunicar lo que sientes. PISCIS Marte influenciará el sector de las relaciones familiares por lo que el trato con tus parientes será más frecuente y más intenso. Deberás estar atento porque el roce continuo fácilmente podría dar lugar a explosiones. Trata de no dejarte llevar por comentarios hirientes. Y la copa de la suerte hoy te trae el: 5, 23, 58, 76, 81, 93

