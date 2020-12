Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 1 de enero El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN INTRODUCCIÓN DE LA SEMANA: ¡Mis mejores deseos para este comienzo del año, mi gente bella! En este día el Mercurio y Neptuno trazan un perfecto sextil entre ellos propiciando la compasión y la empatía entre las personas. Iniciarás este nuevo ciclo en conexión con las vibraciones más amorosas y espirituales. Sentirás que la inspiración fluye a través de ti. Por si esto fuera poco también te favorecerá la energía de Urano que te llevará a innovar. Los cambios que realices impactarán en tu vida de una manera concreta. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “EXPRESO MI SINGULARIDAD CON ALEGRÍA”. Si hoy, 1 de enero, es tu cumpleaños Los planetas propician el intercambio con hermanos, primos o compañeros de estudio. Recibirás invitaciones que te resultarán estimulantes y sentirás que tienes la mejor de las compañías. Es un momento para disfrutar de la diversidad y entretenerse. La copa de la suerte: 7, 15,36, 54,88, 93 Aries La influencia de la luna te encenderá y hará que te expreses de una manera encantadora. ¡Alégrate Aries porque comenzarás el año en perfecta sincronía con las energías positivas del universo! Los momentos difíciles por los que pasaste quedarán atrás. Tauro Comenzarás el 2021 rodeado de afecto y recibiendo el calor de tus familiares. El pasado tendrá un rol importante en este día, pero lejos de producirte nostalgia, los recuerdos te fortalecerán emocionalmente. Además, estas experiencias te harán sentir renovado. Géminis Las configuraciones planetarias exaltarán tu don para la comunicación en este nuevo ciclo que comienzas y esto hará que cautives la atención de aquellos que te escuchen. Tus palabras parecerán estar tocadas por la gracia divina, así que utiliza este poder de convencimiento para bien. Cáncer En este primer día del año la Luna, tu astro regente, se encontrará en el signo de Leo haciendo que tomes contacto con tus necesidades individuales. El bullicio exterior será intenso, pero no logrará moverte de tu eje ¡Estarás bien posicionado! Leo Tus energías se encuentran altas debido a que la Luna transita tu signo. Esto hará que comiences el año con buen ánimo y con la sensación de que podrás hacerle frente a cualquier desafío que se te presente. Te sentirás acompañado en todo momento. Virgo Comenzarás este nuevo año muy conmovido por los reencuentros con personas y circunstancias del pasado. Se presentarán las condiciones ideales para que le des cierre al ciclo anterior de manera que no te queden pendientes ¡dile adiós con alegría a los viejos tiempos! Libra Este inicio 2021 te pondrá en el centro de tu círculo de amistades y grupos de pertenecía. Serás aclamado por las personas que te rodean y la interacción hará que brilles. Aprovecha este momento para renovarte y recargar las baterías. Escorpio Las estrellas señalan que comenzarás el año celebrando la realización de un gran logro. El reconocimiento a tus esfuerzos te llegará a través de una persona que cumple un rol de autoridad en tu vida. Desde la cima podrás vislumbrar tu nuevo destino. Sagitario En este primer día del año la luna beneficiará especialmente a los nativos de signo de fuego. Tu mente tendrá un fuerte poder de concentración y se clarificará tu camino. Tu gran caudal cautivará a las personas te rodean que te seguirán sin dudarlo. Capricornio Los astros te invitarán a iniciar este 2021 en conexión con tus instintos y tus deseos más profundos. Sacarás afuera las garras y lucharás para alcanzar lo que quieres, aunque esto implique dejar atrás algunos apegos. Actuar con determinación te potenciará. Acuario Iniciarás este nuevo año con vibraciones positivas en el campo del amor. Si te encuentras en pareja experimentarás un fuerte sentimiento de unión que te llevará a incrementar tu compromiso. Los solteros encontrarán a una persona que capture su atención por completo. Piscis Recibirás el 2021 con ánimo de intensificar los cuidados hacia tu persona y también hacia el espacio que habitas. Practicar algún pequeño ritual de purificación te ayudará a comenzar el año con la energía propicia. Hazte un momento en el día para tirar cosas viejas.

