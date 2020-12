Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 1 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. ¡Feliz y bendecido martes, mi gente bella! Les quiero contar que hoy amanecemos con la energía de la Luna en el signo de Géminis, en su casa 8, que representa todo lo oculto, lo místico, la sexualidad y las energías que contribuyen a tu evolución. Puedes estar seguro de que hoy tendrás mucha motivación para encontrar tu camino. Si últimamente te has sentido perdido o sin un rumbo fijo, pues hoy es el día ideal para trazarte nuevas metas. Dedícate en solitario a establecer cada punto de partida y cuando estés seguro, entonces si compártelo con los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "HOY ME ENFOCO NUEVAMENTE EN MI META" Hoy las estrellas están beneficiando tu energía purificadora, brindándote la luz necesaria para dejar de lado las relaciones que te lastiman y no te conviene. Socialmente estarás solidario y no te sentirás más solo. La Copa de la Suerte: 9, 22, 36, 51, 62, 77 Aries: Una muy buena etapa está por comenzar, así que tendrás que prepararte para el éxito porque te estará rondando muy cerquita. Sentirás deseos de modernizarte y dejarte llevar por todas las novedades del momento. Sabrás hacer las cosas bien. Tauro: Será un gran periodo para la transformación personal. Te llenarás de tolerancia y te mostrarás muy compresivo hacia los demás. Además, tu intuición y presentimientos será muy acertados, así que si deseas tomar algún tipo de decisión podrás dejarte guiar por tu intuición. Géminis: Ahora ocurrirá una fuerte renovación en tu círculo social. Llegarán nuevas amistades y las fiestas serán divertidas. Existirá una renovación de tu círculo social y con la llegada de nuevas amistades, llegarán las fiestas divertidas y los excesos, pero contrólate. Cáncer: En el aspecto laboral cambiarán para bien las cosas, las ofertas mejorarán y las responsabilidades aumentarán, así como la entrada de dinero. Mi recomendación es que no te lances en nada nuevo hasta evaluar a fondo lo que te ofrecen. Leo: Estarás pensando mucho en las cosas que no completaste en el pasado y sentirás el deseo de reiniciarlas, sobre todo si se trata de algún estudio profesional. Te llenarás de fe, optimismo y vitalidad, así que será tiempo de aceptar ofertas para crecer. Virgo: Ahora estarás más alerta a los engaños y alguien a quien aprecias te jugará una mala pasada, pero podrás darte cuenta a tiempo. No sufras por los errores y disfruta de las batallas que vas a ganar. Además, prepárate porque vas a recuperar lo que creías perdido. Libra: Se viene un período de oportunidades afectivas y sentimentales. El romance tocará a las puertas de tu corazón y tendrás la sabiduría para tomar las decisiones más acertadas. Planea el futuro con más seguridad. Escorpio: Será muy importante que te tranquilices y administres mejor tu energía. Sé consciente y no hagas las cosas con tanta prisa, planifica mejor el tiempo con tus actividades y modera el ritmo de vida que llevas o si no te agotarás. Sagitario: Será un buen momento para que te lances a viajar y expandir tus horizontes. No temas a la experiencia que te ofrece el aventurarte a lo nuevo. Tendrás la ayuda necesaria para hacer realidad todos tus sueños, así que vive la vida con alegría y optimismo. Capricornio: Ahora sentirás el deseo de hacer aquello que nunca te atreviste a hacer. La familia, seguirá siendo tu sostén y apoyo en todo lo que hagas. No te preocupes por las equivocaciones, porque los errores sentimentales pasados te harán madurar. Acuario: Te defenderás de las agresiones verbales de quien menos te lo esperabas y no te quedarás callado ante la injusticia porque eso te podría traer muchos problemas. A veces es mejor hacer silencio, dejar enfriar y después ver qué hacer. Piscis: Posiblemente hoy sentirás que el día estará medio tormentoso. Las complicaciones pondrán a prueba tu paciencia y tolerancia. Ese negocio que te interesa puede tardarse más de lo que esperabas, pero alguien cercano te ayudará a concretarlo.

