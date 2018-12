ARIES

20 de marzo – 18 de abril

Tu temperamento está un tanto explosivo en estos momentos. No dejes que otros te pongan en situaciones molestas donde te saquen de tus cabales. Aléjate a meditar cuando te veas muy enfadado. Llena tus pensamientos de amor y trata a todos con amabilidad y cariño.

Números de suerte 49, 13, 1

Palabra Sagrada: Amor

TAURO

19 de abril – 19 de mayo

Sal de esos pensamientos negativos. Si te preocupa tu salud, envuélvete en un plan de mejoramiento físico y mental. Tu mente es la clave para una mejor salud. No tengas miedo de oír verdades, éstas te hacen despertar a la realidad para que corrijas lo que no te esté dando resultado.

Números de suerte: 9, 33, 2

Palabra Sagrada: Despertar

GÉMINIS

20 de mayo – 20 de junio

La comunicación con familiares se ve difícil. Hay problemitas alrededor, pero tú sabrás con mucha paciencia y amor sobrellevarlos y mantener una relativa paz en lo que pasa la tormenta. Todo lo que tenga que ver con asuntos legales en alguna forma será beneficioso para ti.

Números de suerte: 8, 11, 26

Palabra Sagrada: Paciencia

CÁNCER

21 de junio – 21 de julio

Si necesitas un favor y tienes que acudir a amigos o personas influyentes que te ayuden estás en el mejor momento para hacerlo. Pon tus planes en acción y muévete. En el amor siguen los altos y bajos, pero sobre todo necesitas tiempo para madurar, meditar y pensar bien las cosas.

Números de suerte: 30, 4, 7

Palabra Sagrada: Acción

LEO

22 de julio – 22 de agosto

No pases por alto tener detalles y atenciones con aquellos que aprecias y quieres. Es el momento para trabajar sobre esos problemas familiares que se han ido pasando por alto. Tu hogar es lo más importante y la armonía que exista en el mismo es la base para tu balance emocional.

Números de suerte: 4, 36, 16

Palabra Sagrada: Balance

VIRGO

23 de agosto – 21 de septiembre

Búscale el lado positivo a todo y disfruta. No hagas juicios adelantados, espera a tener todas las pruebas y aun así piensa dos veces lo que vayas a decidir. No exijas tanto de tus seres queridos. Las condiciones perfectas no existen en un mundo donde todos tenemos defectos.

Números de suerte: 22, 45, 32

Palabra Sagrada: Esperar

LIBRA

22 de septiembre – 22 de octubre

Trabajo y profesión están bien aspectados. Tienes el éxito asegurado ya que lucharás hasta el final y con mucha energía para lograr lo que siempre has anhelado en la vida. Por otro lado te verás obligado a participar y unir esfuerzos con otros y tu sentido de libertad se verá algo limitado.

Números de suerte: 6, 40, 36

Palabra Sagrada: Éxito

ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre

No te envuelvas en muchos proyectos a la misma vez ya que te sentirás atado y más dependiente de los demás. Ten mucho tacto y diplomacia al querer poner tus ideas en práctica. Tienes que sentarte a conversar ya que es necesario llegar a acuerdos para que todo regrese a la normalidad.

Números de suerte: 6, 18, 24

Palabra Sagrada: Diplomacia

SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre

Busca el balance entre tus fuertes deseos de hacer las cosas a tu manera y la armonía y la paz familiar. El amor entre pareja no será fácil, pero sí muy intenso o pasional. Ten cuidado de no desatender tu trabajo por estar pensando en cosas no relacionadas con el mismo.

Números de suerte: 13, 9, 15

Palabra Sagrada: Armonía

CAPRICORNIO

21 de diciembre – 18 de enero

Conocerás a personas influyentes y claves que te ayudarán en un futuro cercano. Los solteros podrán encontrar su alma gemela en las actividades sociales a las que asistan. Día excelente para organizar eventos sociales, ya que poseerás una magia especial que embrujará a todos.

Números de suerte: 20, 1, 14

Palabra Sagrada: Magia

ACUARIO

19 de enero – 17 de febrero

Te llega la ayuda económica que esperas. Aun así no tienes por qué quedarte a esperar que las cosas sucedan. Emprende tu camino y toma control de tu vida. Haz tus sueños realidad o por lo menos intenta hacer algo por llegar lo más cerca posible de lo que tú quieres o deseas en la vida.

Números de suerte: 45, 31 27

Palabra Sagrada: Ayuda

PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo

Organízate, Piscis. Necesitas de tiempo para poner en orden tus pensamientos, tu vida y tus sentimientos. Cuando haces las cosas por obligación y a disgusto nada te sale bien. Es muy importante para ti y tu bienestar económico trabajar en eso que te gusta y que naciste para hacer.

Números de suerte: 8, 10, 5

Palabra Sagrada: Tiempo