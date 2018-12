ARIES

20 de marzo – 18 de abril

No exijas aquello que tú no das. Sé flexible en cuanto a tus demandas hacia tu pareja o familia. Comienza dando tú el ejemplo. Con paciencia y consideración conseguirás más de los demás. Ten siempre bien presente que la guerra genera más guerra y el amor más amor.

Números de suerte: 17, 5, 36

Palabra Sagrada: Ejemplo

TAURO

19 de abril – 19 de mayo

Nunca pierdas las esperanzas. Levántate y comienza a caminar hacia dónde quieres llegar. Tú tienes el poder de hacer tus sueños realidad y el apoyo de aquellos que saben lo que tú puedes dar. Tu personalidad se realza y podrás lucir impresionantemente seductor si te lo propones.

Números de suerte: 51, 9, 4

Palabra Sagrada: Lucir

GÉMINIS

20 de mayo – 20 de junio

Nuevos conocidos serán clave en tu progreso profesional y personal. Aprenderás de aquellos que han triunfado en la vida. No te desesperarás más por quien sigue consejos. Da espacio y tiempo y verás como todo irá cayendo en su lugar. Espera milagros, no pierdas las esperanzas.

Números de suerte: 7, 25, 26

Palabra Sagrada: Progreso

CÁNCER

21 de junio – 21 de julio

Tranquilo, cáncer, los problemas que aparecen en tu vida son para que puedas salir de situaciones que no te hacen feliz o que no te convienen. Para terminar algo que no está funcionando tiene que haber una transición y un fin. No dejes que las preocupaciones afecten tu salud.

Números de suerte: 5, 28, 50

Palabra Sagrada: Tranquilidad

LEO

22 de julio – 22 de agosto

Te encuentras en un periodo de cambios y ajustes. Mantén la mente abierta y no dejes que tus emociones afecten las relaciones especialmente las de negocio. Las mujeres en tu vida, madre, amiga hermana, hija, te apoyan y de una forma u otra recibes su cooperación.

Números de suerte: 8, 45, 3

Palabra Sagrada: Cambio

VIRGO

23 de agosto – 21 de septiembre

Se resuelven exitosamente asuntos de trabajo o profesión. Es momento de poner atención a tu familia y disfrutar con ellos todo lo más posible. Satisfacer tus necesidades personales será importante para tu salud mental y física. Ahora tienes el poder de hacer las cosas como a ti te gusta.

Números de suerte: 14, 6, 25

Palabra Sagrada: Éxito

LIBRA

22 de septiembre – 22 de octubre

El romance te ronda muy de cerca y conocerás, si buscas pareja, a esa alma gemela a la tuya que transformará tu vida. Estarás muy expresivo y comunicativo tanto en tu trabajo como dentro de tu círculo familiar. Disfruta de tu tiempo libre con aquellos que amas.

Números de suerte: 2, 9, 18

Palabra Sagrada: Comunicar

ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre

Se enfatizan deseos de servir a los demás y ayudarás a solucionar los problemas de los más necesitados. Esto por consecuencia te hará muy popular a nivel de amistades y trabajo. La compra y la venta de propiedades te dejarán excelentes beneficios económicos. Adminístralos bien.

Números de suerte: 2, 30, 3

Palabra Sagrada: Solucionar

SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre

Te atreverás ahora a hacer trabajo extra que te llevará a una mejoría en tus finanzas. De seguro los demás estarán pendientes de lo que tú haces y dices. No dejes que los errores de otros te los echen encima. Sal de tu rutina, haz algo fuera de lo común, algo divertido y audaz.

Números de suerte: 11, 7, 49

Palabra Sagrada: Atrever

CAPRICORNIO

21 de diciembre – 18 de enero

Dile sí a la vida y no des paso a nada negativo en la misma. Tú te estás reinventando ya que has salido de viejas creencias y tu mente se ha expandido a un nivel muy superior. Tú eres el maestro, el guía del zodiaco y se impone que des el ejemplo a seguir. Perdona y perdónate.

Números de suerte: 5, 46, 27

Palabra sagrada: Expansión

ACUARIO

19 de enero – 17 de febrero

Establecer nuevas bases para que tu hogar prospere será una de tus metas en estos momentos. Todavía queda mucho por hacer pero tú tendrás las energías y las fuerzas necesarias para salir victorioso ante cualquier reto que se presente. Envuélvete en la práctica de la meditación.

Números de suerte: 27, 6, 22

Palabra Sagrada: Establecer

PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo

Procura descansar y distraer tu mente para que puedas hacer tus quehaceres con más productividad. Lo nuevo, lo diferente, lo raro, se hace presente en tu vida diaria. Estás en un periodo de adaptación y prueba. Según te sientas emocionalmente así será tu nivel de actividad.

Números de suerte: 9, 41, 2

Palabra Sagrada: Actividad