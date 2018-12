ARIES

20 de marzo – 18 de abril

Vas a encontrar ahora razones para ser feliz con o sin compañía. Te destacarás como nunca antes en tu grupo o colectividad. Levantarás la voz en beneficio tuyo y el de los tuyos. Adquisiciones, ventas, compra o ganancias sorpresivas estarán ahora muy beneficiadas para ti.

Números de suerte: 8, 4, 3

alabra Sagrada: Destacar

TAURO

19 de abril – 19 de mayo

Te lanzas a experimentar con algo diferente, distinto, novedoso. Todo reto te atraerá como nunca antes. El dinero te llegará por deudas que te pagan, regalos, lotería, lo cierto es que fluirá ahora más que antes pero cuídate de cometer locuras gastándolo sin control.

Números de suerte: 20, 8, 15

Palabra Sagrada: Reto

GÉMINIS

20 de mayo – 20 de junio

Darás paso a nueva luz en tu vida. Lograrás mucho en el terreno profesional o laboral. Harás menos pero mejor. Las puertas que estuvieron cerradas se abren para ti. Reinarás en el amor como nunca antes, conquistando corazones. Tu potencial de atracción aumenta.

Números de suerte: 15, 26, 30

Palabra Sagrada: Reinar

CÁNCER

21 de junio – 21 de julio

Activa tu vida. Envuélvete en pasatiempos como escribir, tocar algún instrumento musical, bailar o cantar. Se impone que te expreses, que saques hacia afuera tus talentos artísticos, tu naturaleza romántica y soñadora. Elimina de tu mundo todo lo que te afecta o te invalida.

Números de suerte; 6, 10, 43

Palabra Sagrada: Eliminar

LEO

22 de julio – 22 de agosto

No temerás a los cambios y te atreverás a dar el primer paso en un proyecto que muchos califican de atrevido o riesgoso. Te liberas de presiones familiares, responsabilidades que no te pertenecen y de sacrificios inútiles. Estarás más claro y alerta para que no vuelvan a engañarte.

Números de suerte: 4, 33, 9

Palabra Sagrada: Alerta

VIRGO

23 de agosto – 21 de septiembre

Te enfrentarás a realidades que antes te negabas aceptar. Tus pocos pero buenos amigos seguirán a tu lado dándote apoyo. Después de lo sufrido en el amor ten buenas amistades pero no entregues tu corazón. Haz un estudio profundo tuyo y de tu pareja antes de comprometerte.

Números de suerte: 19, 5, 36

Palabra Sagrada: Estudio

LIBRA

22 de septiembre – 22 de octubre

Cambia tu actitud mental y el mundo que te rodea cambiará a tu favor. Toma la iniciativa en todo. Todo lo que tenga que ver con lo sexual se estimula, se exalta para ti. Lo que tenga que ver con conceptos de vida y muerte también está tocado para ti por las estrellas.

Números de suerte: 40, 6, 12

Palabra Sagrada: Actitud

ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre

Momento de independizarte, montar negocio o ir en busca de un nuevo empleo. Desarrolla mayor agresividad para defenderte. No permitas que otros se aprovechen de tu bondad. Es tiempo de que te saques del sistema un romance que te envolvió en la indecisión y en las lágrimas.

Números de suerte: 25, 17, 21

Palabra Sagrada: Desarrollar

SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre

Todo lo que signifique arte, espiritualidad y dinero, está bendecido para ti. Ábrete de mente y corazón a lo que te depara la vida. Sales de falsas ilusiones y es tiempo de moverte a otros lugares con otra gente. Tu suerte está en el cambio, en lo nuevo, en lo distinto, en lo no probado nunca por ti.

Numero de suerte: 7, 13, 2

Palabra Sagrada: Cambio

CAPRICORNIO

21 de diciembre – 18 de enero

No te extralimites en nada y mucho menos al amar. No mendigues amor, que te amen por lo hermoso y lo único que hay en ti. Cuando te humillas te desprecian y cuando te pones en un pedestal te aman y te valoran. Hazte un regalo, envíate flores, ámate mucho, recupera tu propia estima.

Números de suerte: 9, 30, 11

Palabra Sagrada: Regalo

ACUARIO

19 de enero – 17 de febrero

Busca el punto medio en todo para que establezcas ese balance que tanto necesitas en tu vida. Todo te alerta ahora a cuidar mucho de tu salud. Evita el agotamiento físico, mental y emocional. No abuses del alcohol y aléjate del cigarrillo. Mucha moderación tanto con la sal como con la azúcar.

Números de suerte: 1, 46, 22

Palabra Sagrada: Moderación

PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo

Te liberas de una atadura, adicción o problemas sentimentales. Tú comprenderás que estuviste perdiendo el tiempo con quien no te convenía. Te unes a un ser humano que te llevará a la estabilidad. Tomarás decisiones valientes y no te arrepentirás de nada. Viaja, muévete, aventúrate, atrévete.

Números de suerte: 22, 9, 16

Palabra Sagrada: Estabilidad