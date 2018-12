ARIES

20 de marzo – 18 de abril

Dale el frente a tu lado oscuro. Sé sincero contigo mismo. Aplica tu psicología natural, tu tacto y tu inteligencia para ganarte el corazón de todo el que te interese. Te enfrentarás a situaciones que te harán reconocer que la razón de tus problemas o tragedias personales son causadas por ti mismo.

Números de suerte: 9, 30, 22

Palabra Sagrada: Enfrentar

TAURO

19 de abril – 19 de mayo

Estarás ahora preparado para todo. En lo económico, saldrás de deudas que te atormentaron. Sabrás exactamente en qué invertir tu dinero. Los errores del ayer comenzarán a ser subsanados con una nueva actitud mental. Le darás ahora mayor importancia a tu labor profesional.

Números de suerte: 44, 3, 29

Palabra Sagrada: Invertir

GÉMINIS

20 de mayo – 20 de junio

Desarrollas una infinita paciencia y comprensión para con los tuyos. Reconocerás que es inútil seguir en guerra con el mundo. Empezarás a corregir aquellas cosas que te afectan o te atrasan como ser humano. No querrás controlar la vida de nadie, ni vivir tu vida a través de otros.

Números de suerte: 33, 26, 41

Palabra Sagrada: Paciencia

CÁNCER

21 de junio – 21 de julio

Tu poder de seducción embrujará a todos por lo que te complacerán en lo que quieras. Tu buena suerte se incrementará, si eres positivo. Todo lo que soñaste se te hará realidad. En relación a tu trabajo o profesión, serán muchos los que queden maravillados con tus brillantes ideas.

Números de suerte: 25, 13, 19

Palabra Sagrada: Realidad

LEO

22 de julio – 22 de agosto

Nadie podrá paralizarte en tu desarrollo o evolución espiritual. Destaca la divinidad que se encuentra en tu interior. Sé honesto, no colabores con el engaño. Tu suerte estará ligada ahora al extranjero tanto en amor como en profesión. El momento de lograr sueños imposibles ha llegado.

Números de suerte: 15, 1, 37

Palabra Sagrada: Destacar

VIRGO

23 de agosto – 21 de septiembre

No te compliques la vida con personas problemáticas ni trates de salvar a todo el mundo. No permitas que nada ni nadie enturbie tu horizonte de nuevas ilusiones. Toda labor que tenga que ver con arte, promoción o prensa está bien aspectada para ti. Se exalta lo emocional en ti.

Números de suerte: 32, 46, 16

Palabra Sagrada: Ilusión

LIBRA

22 de septiembre – 22 de octubre

Algo nuevo, inspirador y benéfico te llevará a recuperar la fe en el amor. Enemigos y resentidos tratarán ahora de afectar tu imagen pública pero más bien te encumbrarán con sus comentarios. Tú serás la paz en el caos reinante a tu alrededor. Nada ni nadie podrá herirte ni afectarte.

Números de suerte: 11, 5, 38

Palabra Sagrada: Recuperar

ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre

Tendrás menos, pero mejores amigos. Todas las semillas que sembraste en el pasado darán sus frutos muy pronto. Estarás más serio, responsable y más dedicado a tus asuntos personales. Recuperas la energía que habías gastado en personas que se recostaban de ti.

Números de suerte: 7, 49, 14

Palabra Sagrada: Recuperar

SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre

Tus amigos serán ahora como tus ángeles de luz que vendrán a ayudarte a enriquecer tus arcas. Nunca te des por derrotado y continúa luchando con más fuerzas que nunca antes. No permitas que el miedo te paralice en lanzarte a nuevas aventuras profesionales.

Números de suerte: 33, 1, 24

Palabra Sagrada: Enriquecer

CAPRICORNIO

21 de diciembre – 18 de enero

No alimentes recuerdos trágicos del ayer. Limpia tu mente de todo lo negativo que la ha estado afectando. Trabaja, da el máximo en tu lucha por la vida, pero piensa en ti primero. Si tienes alguna duda referente a decisiones profesionales, busca la orientación de un experto.

Números de suerte: 18, 4, 35

Palabra Sagrada: Orientación

ACUARIO

19 de enero – 17 de febrero

Permite que el mundo disfrute de todo lo hermoso que hay en ti. Tus vecinos, tu gente y tus amigos no cambiarán, pero ya no te afectarán ni destruirán tu felicidad. Lucirás más fuerte en tu exterior, pero en tu interior seguirás siendo muy tierno y comprensivo.

Números de suerte: 8, 40, 21

Palabra Sagrada: Fortaleza

PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo

No te aventures donde reina el peligro. Aliméntate sabiamente y aléjate de todo lo que sea nocivo a tu salud. Controla el parloteo mental, no inventes lo que no es ni será realidad, ni alimentes pensamientos negativos. Escucha consejos y sugerencias de todo el mundo, pero decide tú.

Números de suerte: 9, 31, 26

Palabra Sagrada: Decidir