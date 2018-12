ARIES

20 de marzo – 18 de abril

Sé persistente en lo que deseas lograr, no te rindas jamás. No culpes a nada ni a nadie por tus problemas actuales. Asume la responsabilidad de tu vida y prográmate al cambio. Repite aquello que tanto deseas de manera afirmativa y lograrás convertirlo en toda una hermosa realidad.

Números de suerte: 20, 5, 43

Palabra Sagrada: Repetir

TAURO

19 de abril – 19 de mayo

Los deseos de hacer las cosas a tu manera podrían crearte en estos momentos problemas con los demás en especial con tu familia o pareja pero tu paciencia te ayudará a resolverlos. Tu gran tenacidad te ha llevado a superar obstáculos y te encaminas ahora hacia un futuro mejor.

Números de suerte: 38, 2, 11

Palabra Sagrada: Paciencia

GÉMINIS

20 de mayo – 20 de junio

Hay alguien en tu vida que no puedes apartar de tus pensamientos. Valora a la otra persona que tienes a tu lado y no te dejes envolver por la fantasía de un momento fugaz. Las promesas de alguien querido podrían quedar en la nada. El amor verdadero se queda a tu lado.

Números de suerte: 16, 44, 3

Palabra Sagrada: Valorar

CÁNCER

21 de junio – 21 de julio

Mantente en terreno conocido en todo momento. Esas aventuras en que te quieres envolver podrían crearte serios problemas especialmente en el aspecto personal. Procura la compañía de personas alegres y positivas. Comparte tus intereses y pon en acción tus brillantes ideas.

Números de suerte: 7, 20, 1

Palabra Sagrada: Compartir

LEO

22 de julio – 22 de agosto

Pon en orden todo aquello que deseas lograr para que aproveches mejor el tiempo. Organízate en todo aquello que no esté claro para ti y no temas pedir ayuda si la necesitas. Concentra tus energías en indagar sobre la verdad en un asunto muy personal que te está quitando el sueño.

Números de suerte: 28, 7, 16

Palabra Sagrada: Orden

VIRGO

23 de agosto – 21 de septiembre

Hoy te destacarás en todo lo que realices y sentirás la necesidad de compartir tus triunfos y alegrías. Romperás ya con viejos hábitos que de alguna manera te han estado limitando. Envuélvete en algún tipo de negocio donde tú seas el que dirija y lleve el control del mismo.

Números de suerte: 18, 10, 40

Palabra Sagrada: Negocio

LIBRA

22 de septiembre – 22 de octubre

Serás fuente de inspiración para todo el que te escuche y valore tus palabras. Llegarás a acuerdos y nuevos compromisos con tu pareja o tu familia. Las estrellas te dotan de gracia, carisma y magia para brillar y destacarte. Los viajes cortos que estén relacionados con negocios serán beneficiosos.

Números de suerte: 8, 16, 4

Palabra Sagrada: Inspiración

ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre

Envuélvete en estudios o trabajo en donde puedas aprender algo nuevo. No le temas a lo desconocido y comienza a hacer cambios en tu estilo de vida. Lo que antes te resultaba cómodo, ahora no te está dando los mismos resultados. Se impone que le pongas un toque de color diferente a tu vida.

Números de suerte: 1, 30, 39

Palabra Sagrada: Color

SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre

Nadie te podrá quitar ahora lo que con tanto esfuerzo y sacrificio has logrado obtener. Inyéctate una dosis de positivismo y comienza el día de hoy esperando siempre lo mejor para ti, Sagitario. Comienza a lograr ahora la estabilidad económica que soñabas tener.

Números de suerte: 17, 2, 35

Palabra Sagrada: Estabilidad

CAPRICORNIO

21 de diciembre – 18 de enero

Tu astucia e inteligencia dejarán asombrados a muchos hoy. Sabes exactamente en donde estás parado en cuanto a dinero se refiere. Si tienes algo importante que comprar o vender ahora es el momento para hacerlo. Tu poder de palabra impresionará a muchos.

Números de suerte: 20, 47, 21

Palabra Sagrada: Poder

ACUARIO

19 de enero – 17 de febrero

Habla con la verdad pero cuidando siempre de no ofender a otros. No exijas nunca lo que no has dado. Acepta que nadie es perfecto y que todos crecemos a través de los propios errores y experiencias que tenemos en este viaje por la vida. Cuida tu dinero y no inviertas en aquello que no necesitas.

Números de suerte: 14, 3, 12

Palabra Sagrada: Cuidar

PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo

Tu gran sentido de responsabilidad te será de gran ayuda. Manifiesta tus talentos en diferentes maneras o formas de expresión. Pon en práctica los mismos, dibuja, escribe, pinta, baila y canta. Tus verdaderos instintos están orientados a darte a conocer de alguna manera.

Números de suerte: 13, 20, 8

Palabra Sagrada: Sentido