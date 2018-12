ARIES

20 de marzo – 18 de abril

No te gustará ahora que nadie limite tus acciones. La energía se manifiesta en ti envolviéndote en más de una actividad a la vez. Cuidado con no descansar lo suficiente ya que tu salud podría verse afectada. Sé más condescendiente en tus relaciones para con los demás, Aries.

Números de suerte: 50, 23, 41

Palabra Sagrada: Manifestar

TAURO

19 de abril – 19 de mayo

Gozarás ahora de mayor estabilidad en tus relaciones personales y profesionales. Ya no serás aquella persona de la cual los demás se aprovechaban. Proyectas como nunca antes tu carácter, tu poder, tu fortaleza tanto exterior como interior. Toma en cuenta las opiniones de los demás.

Números de suerte: 16, 21, 8

Palabra Sagrada: Proyectar

GÉMINIS

20 de mayo – 20 de junio

Tu vida se transforma y muchos de tus sueños se hacen realidad. Tomas mejor control de tus asuntos personales lo que te llevará a hacer planes a tu gusto, sin que nadie intervenga en lo ya decidido por ti. No te dejarás influenciar ya que sabes exactamente lo que quieres y hacia dónde vas.

Números de suerte: 29, 5, 7

Palabra Sagrada: Control

CÁNCER

21 de junio – 21 de julio

Es tiempo de pensar seriamente en formalizar una relación sentimental. Te llegó el momento de recoger lo que cosechaste. Si te esmeraste y trabajaste duro tus resultados serán maravillosos. Si por el contrario no diste lo mejor de ti, no te asombres si no obtienes lo que esperabas.

Números de suerte: 13, 6, 50

Palabra Sagrada: Formalizar

LEO

22 de julio – 22 de agosto

Es tiempo de experimentar con lo nuevo. El interés y el empeño que pongas en lo que deseas realizar será la clave de tu éxito. Tú tienes muchas personas que pueden ayudarte si dejas el orgullo a un lado y les pides colaboración. Ve en busca de aquello que dé significado a tu vida.

Números de suerte: 9, 32, 5

Palabra Sagrada: Realizar

VIRGO

23 de agosto – 21 de septiembre

Rompe esas cadenas mentales que tú mismo te has impuesto. Es tiempo de cambiar de canal y lanzarte a vencer tus miedos y comenzar a conquistar tus sueños e ideales. Vivir en el pasado es estar estancado en el presente y negar el futuro. Brilla con luz propia, Virgo.

Números de suerte: 3, 26, 4

Palabra Sagrada: Brillar

LIBRA

22 de septiembre – 22 de octubre

Se enfatizan en ti los deseos de invertir, negociar y aumentar tus ingresos económicos, sin embargo, no te excedas en tus gastos ya que podrías caer fácilmente en la exageración al comprar artículos que no te hacen falta. Invierte el tiempo en cosas constructivas, aléjate de la tentación.

Números de suerte: 19, 4, 6

Palabra Sagrada: Alejar

ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre

Querrás ahora formar un hogar o establecer algún tipo de acuerdo más serio tanto con tu pareja o con algún asociado o amigo. Sabrás claramente qué deseas para ti y tendrás el don de convencer y persuadir hasta el punto de salirte con la tuya. Alguien te hará un regalo muy especial.

Números de suerte: 18, 6, 15

Palabra Sagrada: Acuerdo

SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre

Piensa bien hacia donde te diriges y qué es lo que te hace feliz, pues tendrás varias ofertas y muchos caminos a seguir. Si pasaste necesidades y trabajo para conseguir una estabilidad económica para ti y tu familia, ahora ten la seguridad de que una buena oportunidad tocará a tu puerta.

Números de suerte: 27, 3, 11

Palabra Sagrada: Oferta

CAPRICORNIO

21 de diciembre – 18 de enero

Has dejado atrás muchos de tus temores e inseguridades y ahora disfrutas más del amor y de tus relaciones personales. Si estás casado(a), tu matrimonio sufre ajustes necesarios y favorables. Si eres soltero encontrarás ahora muchas oportunidades para dar con tu alma gemela.

Números de suerte: 39, 12, 17

Palabra Sagrada: Ajuste

ACUARIO

19 de enero – 17 de febrero

Tu vida social se activa y te lleva a hacer nuevas y mejores amistades. De seguro estarás más solicitado que de costumbre. Toda actividad que planifiques promete ser exitosa. Aunque sean improvisadas serán unas muy divertidas. Poseerás el don de ser el anfitrión perfecto.

Números de suerte: 23, 6, 40

Palabra Sagrada: Actividad

PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo

Protege tus intereses siendo mucho más cauteloso y paciente. Estudia e infórmate bien antes de lanzarte a tomar decisiones importantes. Un negocio podría abrirte las puertas de la prosperidad, así como también podría representar mayores responsabilidades.

Números de suerte: 43, 4, 11

Palabra Sagrada: Interés