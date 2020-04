El año 2020 en la numerología ¿ya predecía la cuarentena? El Niño Prodigio nos habla sobre el significado del 2020 y porqué algunos lo han interpretado como que anticipaba la crisis del coronavirus. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mucho se ha hablado de las predicciones para el año 2020 y la cosas que nos depara. Videntes, astrólogos y hasta estudiosos del mismísimo Nostradamus aseguran que la clave de lo que está ocurriendo mundialmente a causa de la pandemia del coronavirus estaba escrito ya en las estrellas. Especialmente en el número 2020 que algunos han interpretado como un 40: cuarentena. ¿Es coincidencia esta cifra? Aquí El Niño Prodigio, astrólogo de cabecera de People en Español nos explica: "Según la astrología el 2020 significa número 4. Si tu haces la suma de 2 más cero, más dos más cero te da cuatro. Y todo esto está rejido por el Emperador. ¿Qué significa todo esto? Todo tiene que ver con el orden material, el orden de los ciclos, las construcciones universales. Y este año es de trabajo arduo, de cambios grandes, de persistencia. Entonces todo es para construir hacia un mejor futuro. Y si tú me dijeras a mí: 'Niño, pero todas estas cosas que están pasando con esto?. [Yo te diría]: 'Hay que hace una reestructuración del mundo. Vamos a buscarle el lado positivo a todo. Ya tenemos al coronavirus, sabemos lo que está pasando, pero vamos a verlo de una parte de astrología, de tarot, de numerología'. Entonces el número cuatro significa eso: Construcción. Nuevo Orden. Este es un año para empezar de nuevo. Este año yo dije: 'La Madre Tierra está cansada'. Y entonces lo que está pasando es que las cosas materiales no son tal vez tan importantes. ¿Qué quisiera yo ahora mismo? Un abrazo de mi mamá....Eso es lo que nos está pasando ahora a nivel mundial". Advertisement

