El Niño Prodigio te cuenta cuál es la diosa de la fertilidad que protege a tu signo ¡Descubre cuál es la diosa de la fertilidad que protege a tú signo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images LUNES, 26 DE JUNIO En nuestra cultura latina, contamos con una extensa gama de diosas de la fertilidad, y es importante que sepas que puedes acudir a ellas siempre que las necesites para recibir su asistencia. Presta atención a qué deidad estará compartiendo sus dones contigo. Aries: Para que tu unión romántica florezca y prospere, invoca a Ixchel, la sagrada diosa maya de la fertilidad, la luna y los tejidos. Tauro: La poderosa Mama Ocllo, la diosa peruana de la sabiduría ancestral, te abrirá las puertas a un nuevo oficio. Géminis: Encontrarás una fuente de energía y alegría en una obra artística o pasatiempo, al igual que Oxum, la dulce diosa de Brasil. Cáncer: Tu esencia protectora florecerá como la diosa materna mexicana Tonantzin. Tu hogar será un refugio acogedor donde cuidarás y amarás a tus seres queridos. Reunir a tu familia alrededor de la mesa te llena de felicidad y realización emocional. Leo: En tu búsqueda por un enfoque positivo hacia el aprendizaje, puedes invocar a Chasca, la diosa peruana conocida por su ductilidad y versatilidad. Virgo: No olvides agradecer siempre a PachaMama, la madre tierra venerada en los Andes, quien representa la fertilidad y la abundancia. Libra: Serás guiado por la sabiduría ancestral de Cihuacoatl, quien te ayudará a desarrollar estas cualidades y a irradiar una energía positiva y sanadora. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Tu alma estará llena de empatía, siguiendo el ejemplo inspirador de Yemayá. Sagitario: Como la innovadora diosa del Amazonas, Yacumama, sabrás cómo trabajar en equipo y motivar a aquellos que te rodean para que contribuyan individualmente en beneficio del colectivo. Capricornio: Celebra tus triunfos y compártelos con Chaupinela, la poderosa diosa andina de la fertilidad. Acuario: Tendrás la oportunidad de cultivarte y, al mismo tiempo, compartir toda la sabiduría que llevas dentro. Abuela Tata, la poderosa diosa de Chile, será tu guía en este camino. Piscis: Cuando te encuentres en el lecho de amor, invoca a Coatlicue, la poderosa diosa mexicana de la transformación y el renacimiento. Ella te guiará en tu búsqueda de renovación en el ámbito de la sexualidad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio te cuenta cuál es la diosa de la fertilidad que protege a tu signo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.