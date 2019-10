5 cosas que debes saber si sales con un Piscis ¿Estás pensando en salir con alguien del signo de Piscis? ¡Aquí te decimos 5 cosas que podrían interesarte sobre los nacidos bajo este signo! By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Astrológicamente: ¿Cómo son en el amor los nacidos bajo el sigo de Piscis? ¿Cómo seducen a su pareja y qué los conquista? “[Piscis] ama lo espiritual y disfruta del encierro, la soledad, apartarse del mundo y de los más grandes placeres. Por ello solo ciertos signos pueden vivir al lado de un pisciano”, explica Walter Mercado, el astrólogo estrella de People en Español. Aquí te damos 5 detalles importantes que hay que saber si estás por iniciar o si ya has comenzado una relación con una persona nacida bajo el signo del pescado: Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 1.-Piscis: una de las mujeres más sensuales del zodiaco

Las nacidas bajo este signo forma uno de los 4 signos más sensuales del zodiaco, pero con una sensualidad imaginativa, soñadora, más mental que física. Tienen ojos melancólicos, hermosos. Se mueven armoniosamente, con gestos ondulantes. 2.- Se vuelven uno con sus amantes

Cuando aman, dejan de ser ellas [o ellos] para amoldarse a los deseos del ser amado. Les gusta cuidar a su pareja y complacer todos sus caprichos. Son síquicos, místicos y sumamente espirituales. 3.-Se entrega totalmente

Cuando Piscis entra en una relación se entrega totalmente y a veces sin pedir nada a cambio, lo que puede frustarle al cabo de un tiempo si no encuentra en su pareja ese mismo nivel de compromiso. Hacer sentir amado, pero sobre todo valorado a un Piscis será crucial para evitar que la relación se amargue. 4.-Les fascina la paz, la tranquilidad y mantenerse saludables

La buena y saludable comida les encanta al igual que les gusta estar donde la gente falte, no sobre. Rechazan el alboroto y las multitudes.

5.-Signos más compatibles

Virgo, Cáncer y Escorpio.

