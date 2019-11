5 cosas que debes saber si sales con un Géminis Walter Mercado te cuenta 5 cosas que podrían interesarte si sales con un Acuario. By Mayra Mangal and Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Astrológicamente hablando ¿cómo es una pareja cuando pertenece al signo de Acuario? ¿Cuál es la clave para seducir a alguien nacido bajo este signo? "El sex-appeal de Acuario es como el arco iris: algo delicado, de colores divinos, pero intangible. Su buena voluntad por toda la humanidad le da su gran atractivo", nos dice al respecto Walter Mercado, astrólogo de cabecera de People en Español, sobre los nacidos bajo este signo, es decir, entre el 20 de enero y el 17 de febrero. Aquí te decimos 5 detalles importantes para una relación con los nacidos bajo el signo de Acuario: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 1.- Son más intelectuales que pasionales

Son inteligentes, intelectuales, muy comprensivos y liberales, pero también raros, enigmáticos y a menudo desconcertantes para quien las ama. 2.- Son un poco solitarios

Nacen para conocer el amor, pero a menudo les gusta sentirse solas, inalcanzables. Por eso las mujeres Acuario gustan tanto a los hombres con ínfulas de conquistadores. 3.- Si los amas, déjalos ser

Para conquistar a un Acuariano(a) no seas rutinario y no le trates de cortar sus alas. Jamás lo critiques en una forma que lo hagas sentir inferior. Sé cálido, afectuoso, ayúdale a resolver problemas, no se los lleves. Vístete sensual, llama su atención y haz volar sus fantasías. 4.-Para encender su pasión hay que tomar la iniciativa

Como son tan intelectuales, idealistas y hasta soñadores, les encantan aquellas personas que sean ardientes, apasionadas y agresivas en el amor. Les gusta la ternura, que sean detallistas con ellos como ellos lo son con sus parejas, la diversión y la variedad en la relación. Acuario se desanima con facilidad si no mantienen las cualidades anteriores. 5.- Sus signos más compatibles:

Signo ideal para el matrimonio o uniones: Leo. Signos más compatibles: Géminis y Libra.

