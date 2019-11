5 cosas que debes saber si sales con un Cáncer Conoce 5 cosas que podrían interesarte si sales con un Cáncer. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los nacidos bajo el sign de Cáncer: ¿Cómo son en una relación amorosa? ¿Qué enciende su pasión? ¿Qué es lo que puede apagar su llama? “Junto a los signos de Tauro, Escorpio y Piscis, son las [mujeres] más sensuales del zodíaco”, explicaba Walter Mercado, célebre astrólogo de cabecera de People en Español, sobre los nacidos bajo este signo, es decir, entre el 21 de junio y el 21 de julio. Aquí te decimos 5 detalles importantes para una relación con los nacidos bajo el signo de Cáncer: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 1.- Su familia es primero

Teniendo la Luna como regente, Cáncer es muy emotivo y sensible. Posee un amor especial hacia su familia. Trabaja sin parar para que nada les falte. Celan a su ser querido porque piensan más de la cuenta y llegan a juicios falsos. Son fieles y defienden a su familia que es por lo que existen en este mundo. 2.- Eligen con mucho cuidado a su pareja

Los Cancerianos persiguen relaciones serias y estables. Se casan para toda la vida, si consiguen a su verdadero amor. 3.- Derrochan sex-appeal

Cáncer es súper-femenina, el símbolo de la maternidad en la astrología. La mujer de Cáncer tiene que amar y demostrar su amor. 4.- Son muy sensibles

Cuando te relaciones con un Cáncer, incluso, como amigos, debes de tener cuidado de cómo te expresas, qué haces y hasta cómo lo miras. Es muy sensible y de nada se hiere. Los nacidos bajo este signo son muy emotivos y sensibles, un descuido te puede traer dificultades. 5.- Signos más compatibles

Para matrimonios o uniones Capricornio. Signos más compatibles: Escorpio y Piscis.

