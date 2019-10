El signo ideal de tu hijo según tu horóscopo Los astros te dicen cuál es el signo más compatible para t iy tus hijos. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los astros nos dan muchas claves a la hora de encontrar a la pareja ideal, los mejores amigos y hasta la mejor vocación profesional. Pero ¿sabías que también hay compatibilidad entre madres e hijos? Descubre qué signos son más compatibles con el tuyo en el terreno maternal. ARIES

20 de marzo – 19 de abril Las mujeres nacidas bajo este signo son regidos por el planeta Marte. Son guerreras, impulsivas y sumamente activas. Tienen por lo general un gran corazón y un gran amor para dar. Por ello el signo ideal de sus hijos es Cáncer, Capricornio. TAURO

20 de abril – 20 de mayo Las mamás nacidas bajo este signo son amorosas, generosas, protectoras pero un poco testarudaz y a veces chocan cuernos con sus hijitos. Por ello el signo ideal para sus bebés es Piscis, Acuario, Libra y Virgo. GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio Las mamás Géminis son muy modernas, con ideas innovadoras, abiertas de mente y mucho más tolerantes que muchas otras mamás. Por eso el signo ideal para sus hijos es un bebé que pruebe su paciencia y su apertura mental: como un Tauro, Libra y Acuario. CÁNCER

21 de junio – 21 de julio Las mujeres Cáncer son las "mamás de todas las mamás". Como su signo lo indica adoran tener a sus 'cangrejitos' juntitos y bajo sus tenazas. Aman con intensidad pero son sumamente sensibles. Por ello sus bebés ideales pertenecen a los signos de Sagitario, Acuario, Géminis y el mismo Cáncer. LEO 22 de julio – 22 de agosto Las Leonas son sumamente cariñosas, apapachadoras, consentidoras y orgullosas de sus hijos. Les gusta presumir de los logros de sus retoños. Su bebé ideal pertenece al signo de Aries y Sagitario. VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Las mamás Virgo son sumamente bondadosas, procuran cariños y atienden cada una de las necesidades de sus hijitos sin falta. Casi nunca se equivocan y cuando lo hacen les cuesta admitirlo. El signo ideal de sus hijos es Cáncer y Leo. LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Las mamás Libra son educadoras natas y buscan llevar a sus hijos a la excelencia académica. Además son muy dulces y sumamente sociables y quieren que sus hijos participen de sus actividades. El signo ideal para sus hijos es Géminis y Acuario. ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Las escorpionas aman profundamente a sus hijos son sumamente abnegadas y ascrifican todo por su familia, pero pueden tener arranques de cólera devastadores. Por eso sus hijos deben ser dulces, pacientes con ellas y su signo ideal es Cáncer y Piscis. SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Las mamás Sagitario pueden ser muy dominantes, pero por otra parte su carácter exhuberante y desbordante contagia a todos con su entusiasmo para superar barreras. El signo ideal para sus hijos es Aries y Leo. CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Las mamás Capricornio tienen fama de severas porque son sumamente disciplinadas en su vida y con sus hijos. Son sentimentales, sensibles y muy tiernas. Signos más compatibles: Tauro y Virgo. ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Las mamás nacidas bajo est esigno son inteligentes, intelectuales, muy comprensivas y liberales, pero también raras, enigmáticas y a menudo desconcertantes. Los hijos caprichosos no irán bien con ellas. Signos más compatibles: Géminis y Libra. PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Las mamás piscianas son la definición de una madre abnegada. Lo dan todo por sus hijos y no dejan de preocuparse por ellos. Tienen dulzura, comprensión, apoyo y atenciones a manos llenas pero esperan lo mismo a cambio..Signos más compatibles: Cáncer y Escorpio.

