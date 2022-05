Cómo es tu comunicación con los demás, según tu signo zodiacal Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería chisme Credit: Getty Images ¿Sabes guardar un secreto o te encanta el chisme? Los astros tienen que ver mucho con la comunicación y lo que compartimos, ¡mira! Empezar galería Aries Aries Eres una persona franca y directa, pero a veces quieres imponer lo que piensas así que no eleves la voz y escucha más al otro. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Tauro Taurus Credit: Getty Images Tú siempre hablas con fundamento y sostienes tus ideas hasta el final, pero recuerda que si te pones intransigente es difícil que se produzca un entendimiento. 2 de 12 Ver Todo Géminis Géminis Eres un excelente comunicador y tienes una gran facilidad de palabra, cualidades que deberás aprovechar para estudiar, comprar y vender . 3 de 12 Ver Todo Anuncio Leo Signo de Leo Tú sabes expresarte y decir tus opiniones con mucha firmeza y claridad, pero a veces eres autoritario. Te conviene intercambiar tus ideas con los demás y unirte a diversas personas para trabajar en equipo. 4 de 12 Ver Todo Cáncer Signo zodiacal de Cáncer Eres algo tímido y cuando hablas comunicas sentimientos y emociones, por eso tu signo es el de los escritores y poetas. Recuerda: hay informaciones que tienes que guardar porque alguien podría usarlas en tu contra así que no te dejes engatusar. 5 de 12 Ver Todo Virgo Virgo Tu planeta regente es Mercurio, el mensajero de los dioses, así que siempre tienes la palabra precisa, cuidas al detalle lo que dices y no dejas nada librado a la interpretación. Tus habilidades comunicativas te ayudarán a escalar posiciones en el trabajo. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Libra Libra Credit: Getty Eres un ser diplomático y puedes entender la manera de pensar del otro, aunque cuando hablas te cuesta dejar claro cuál es tu posición. 7 de 12 Ver Todo Escorpión Signo de Escorpio Credit: Getty Images Cuando discutes con alguien le clavas tu "aguijón" donde más duele, pero también tienes el don de curar y transformar a los demás con tus palabras así que úsalo. 8 de 12 Ver Todo Sagitario Sagitario A veces puedes ser "exageradamente" honesto, pero también tienes el don de guiar a los demás con tus palabras. Habla mucho con tu pareja y tus socios y escucha todas las propuestas porque cerca de ti hay personas positivas que facilitarán tu desenvolvimiento. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Capricornio Capricornio Credit: Getty Images Tú hablas solo cuando tienes algo importante para decir porque no te gustan las charlas inútiles y tus frases pueden ser implacables o sonar como directivas. La clave para ti es cooperar: no te aísles. 10 de 12 Ver Todo Piscis Piscis Eres intuitivo y en ocasiones te guardas lo que piensas por temor a lastimar y, además, tienes un don consolar con tus palabras. 11 de 12 Ver Todo Acuario Acuario, Aquarius Tienes una velocidad mental extraordinaria y tus pensamientos van más rápido que tus palabras y aunque los demás, a veces, no pueden seguirte el ritmo tus aportes son geniales. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 12 Aries 2 of 12 Tauro 3 of 12 Géminis 4 of 12 Leo 5 of 12 Cáncer 6 of 12 Virgo 7 of 12 Libra 8 of 12 Escorpión 9 of 12 Sagitario 10 of 12 Capricornio 11 of 12 Piscis 12 of 12 Acuario

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Cómo es tu comunicación con los demás, según tu signo zodiacal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.