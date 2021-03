Cómo encontrar a la pareja ideal y descubrir si es o no compatible contigo El Niño Prodigio te dice cómo descubrir a tu alma gemela según la compatibilidad de los signos, las etapas del amor y otras claves importantes. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay quienes son de la opinión que áun es posible encontrar a un compañero para toda a vida. Esa alma gemela que anda por ahí circulando en el mundo y que completará nuestras vidas. Pero, ¿cómo identificar a esa alma gemela? ¿Qué signos debemos buscar para encontrar a la persona ideal? Aquí compartimos algunas pautas: ¿Será tu alma gemela o compañero de vida? Después de leer e investigar durante muchos años el concepto de alma gemela, y conocer las creencias de varias culturas alrededor del mundo, entendí que esta es concebida como una unidad que se separa en dos para nacer en cuerpos diferentes que están destinados a encontrarse en esta vida o en otras. De ahí que la esencia más personal e íntima del ser humano siempre se encuentre en una constante búsqueda de su media mitad. El poeta Aristófanes decía que "todos los humanos alguna vez se unieron con su otra mitad y cada mitad correspondía a un ser de sexo opuesto, pero unidos eran poderosos, insolentes, enormes y rebeldes. Ante esto, Zeus decidió cortarlos por la mitad con un rayo para debilitarlos. Después de este desmembramiento, las mitades quedaron condenadas a buscarse una a la otra". Conexiones kármicas También se cree que las almas gemelas están compuestas por conexiones kármicas, es decir, que su vínculo proviene de haber compartido encarnaciones que hayan resultado agradables y beneficiosas para ambas partes. Ya sea porque en vidas pasadas fueron pareja, o porque pertenecieron a una misma familia o fueron amigos íntimos. La importancia del deja vu ¿Te ha pasado que te encuentras con una persona y sientes como si la conocieras de toda la vida? Esas sensaciones están asociadas al subconsciente de vidas anteriores, y en ocasiones pueden llevarnos a experimentar un deja vu, o revivir viejos recuerdos. Sin embargo, emprender la búsqueda de tu alma gemela puede ser un proceso difícil, en ocasiones lleno de decepciones y desilusiones, sobre todo si concentras tus esfuerzos en hallar un príncipe o una princesa como en los cuentos de hadas. Un compañero para toda la vida En los más de 30 años que llevo trabajando mi obra espiritual me he encontrado con un sinnúmero de hombres y mujeres con sentimientos de frustración porque se han pasado la mitad de su vida buscando a su alma gemela y no han podido encontrarla. Por tal motivo, yo soy de los que prefiere hablar de compañero de vida. Se trata de una persona que, además de brindar amor, también sirva de apoyo; un confidente, un amigo y un consejero. Una pareja que puedas querer a pesar de sus defectos, y que tengas la certeza de que te brindará paz y estabilidad. ¿Cómo reconocerlo? El compañero de vida no se desliga del propósito de sentir amor. Todo lo contrario. Es aquel que supera la fase de atracción y enamoramiento, para alcanzar finalmente la de amor leal y verdadero. Y aunque normalmente asociamos estas emociones con el corazón, la realidad es que para identificar a esa persona lo que debes sentir principalmente es química. Esa atracción inicial que se da a través de los sentidos, y que actúa como un corrientazo, es la primera señal de que vas por buen camino. Expertos científicos como Helen Fisher, antropóloga de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, USA, conocida por su libro Anatomía del amor, aseguran que ese sentimiento posee tres etapas. La primera es la atracción física;la segunda, el enamoramiento,y la tercera, el amor verdadero. Las etapas del amor Según la ciencia, en la primera etapa intervienen las hormonas sexuales. En el caso de las mujeres, los estrógenos, y en los hombres, las testosteronas. Aquí juega un papel muy importante la atracción física. Los intereses están concentrados en lo que se puede tocar, oler, ver, oír y degustar. La segunda fase está gobernada por la dopamina, aquella que según los grandes poetas es la hormona causante de la ceguera y la locura por amor. Esta sustancia química es la que desinhibe al ser humano y lo motiva a hacer cosas que normalmente no haría en su sano juicio. Su efecto es tal que hace que percibamos a la otra persona como un ser perfecto, sin defectos ni manías que puedan poner en riesgo la relación. Esta fase se traduce en mariposas en el estómago. Finalmente, tenemos la fase del amor verdadero, y su reacción es provocada por la oxitocina y la vasopresina, que son las hormonas encargadas de bajarle la intensidad a la locura e inyectarle un poco de cordura a la relación. En este punto, los intereses se concentran en conservar el cariño y brindarse compañía, valorando la tranquilidad y estabilidad. También se conoce como relación holística, porque en este punto muchas parejas logran alcanzar el amor mental, emocional y espiritual. La compatibilidad de las relaciones según la astrología Según la astrología, algunos patrones dependen de las características de cada signo del zodiaco, y pueden servir de guía para descubrir qué tipo de persona es más compatible contigo. *Esta historia fue tomada de la revista Mundo Espiritual, de El Niño Prodigio, si quieres saber más de la compatibilidad de los signos, entra en este link.

Share options

Close Login

View image Cómo encontrar a la pareja ideal y descubrir si es o no compatible contigo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.