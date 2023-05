Las predicciones de El Niño Prodigio para Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, ¿se quedarán juntos? "Aquí hay una cosa muy fuerte ¡en la parte sexual", aseguró el vidente y astrólogo de People en Español sobre la parejita de química explosiva. ¡Aquí lo que nos contó en exclusiva! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las pruebas de cariño entre ambos son constantes. Por redes se mandan tiernos mensajes de apoyo y cariño e incluso han tenido que salir a defender su amor a quiene los han atacado. Aún así, la relación entre la actriz Colombiana Carmen Vilallobos —a quien actualmente vemos en Telemundo repitiendo su papel como conductora de TOP Chef VIP 2 — y el periodista deportivo Frederik Oldenburg, sigue siendo una novedad, por así decirlo. Fue apenas en enero que la ex del actor también colombiana Sebastián Caicedo se dejó ver con su nuevo amor. Y muchos se preguntan si éste será su gran amor, el que quizá se quede con ella de por vida, o si la suya será una historia hermosa, pero pasajera. En entrevista reciente, Víctor Florencio "El Niño Prodigio", vidente y astrólogo de cabecera de People en Español, habló sobre la pareja y lo que el futuro les depararía juntos. "Aquí hay una cosa muy fuerte en la parte sexual", aseguró el vidente y astrólogo de People en Español sobre la parejita de química explosiva. "Sus signos se complementan fuertemente en la parte sexual", afirmó sobre la pareja de signo Escorpio y Cáncer. ¡Mira arriba las predicciones de El Niño Prodigio para Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg y otros famosos! La fuerte química entre la pareja es evidente en este video que compartieron en la red: ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN!

