5 cosas que debes saber si sales con un Capricornio Walter Mercado te cuenta 5 cosas que podrían interesarte si sales con un Capricornio. ¿Cómo es una relación amorosa con una persona nacida bajo el signo de Capricornio? ¿Qué les gusta? ¿Qué les seduce? "Capricornio es pasional, pero muy privado e íntimo. Una mezcla de fuego y hielo es la combinación perfecta para definirl[lo]", explica Walter Mercado, astrólogo de cabecera de People en Español, sobre los nacidos bajo este signo, es decir, entre el 21 de diciembre y el 19 de enero. Aquí te decimos 5 detalles importantes para una relación con los nacidos bajo el signo de Capricornio: 1.- Son tu mejor aliado

Se le puede confiar un problema y pedirles consejo. Esto los hace sentirse importantes. No caigas en sus brazos rápidamente si quieres que la relación sea en serio. 2.- Son extrovertidos

Para conquistar a un Capricornio recuerda hablar de temas interesantes, espirituales o filosóficos. Como no son personas tímidas son fáciles de entrar en su círculo de amistades y en sus actividades. 3.- No son superficiales

Para conquistar a un Sagitario recuerda que debes de saber deportes, ser aventurero(a), aceptar sus invitaciones aunque no te agrade mucho y participar de ellas. A los capricornianos les gustan las personas cultas. 4.-Tienen un lado muy sentimental

Su sentimentalismo, sus prioridades como el hogar y la familia lo hacen muy sensible. 5.- Sus signos más compatibles:

Para pasarlo de maravilla: Cáncer. Signo. Signos más compatibles: Tauro y Virgo.

