Las predicciones de El Niño Prodigio para Bad Bunny y Kendall Jenner, "Aquí hay business y hay sexo" El vidente y astrólogo dominicano vaticina lo que sucederá con la parejita del momento y lo que ocurrirá con los problemas legales del artista boricua. "[El tarot] me habla de un reality". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 2023 ha sido un año muy movido para el puertorriqueño Bad Bunny quien estaría muy emocionado con la top model Kendall Jenner y encarrilado después de su exitosa participación en el festival de Coachella, celebrado recientemente en Indio CA., donde hizo historia al convertirse en el primer artista hispano en encabezar el multitudinario evento musical. Pero así como hay muchos éxitos a Bad Bunny le han salpicado los escándalos, especialmente en unos sonados encuentros que tuvo con sus fans arrojando un teléfono celular o el beso que le plantó a un bailarín. Pero especialmente, la millonaria demanda que le interpuso una exnovia y que tiene el potencial de convertirse en un verdadero dolor de cabeza. "Benito Antonio Martínez Ocasio 20 de marzo del 91: Muchas cosas se aclaran para él. Si había dificultades problemas de corte...eso no va a pasar a ningún sitio. Eso se aclara", afirma El Niño Prodigio, astrólogo y vidente de People en Español sobre el futuro del artista. "Va a hacer ciertos cambios muy importantes. Lo vamos a hacer cosas como alocadas, diferentes. Incluso está con esta muchacha [Kendall Jenner]..te puedo asegurar que él la vio a ella y dijo: 'Ella va a ser la novia mía'". "[El tarot] me habla de un reality show con Bad Bunny y [Kendall] va a estar ahí", prosiguió el vidente dominicano para revelar lo que ve en las cartas para el artista. "Los veo a ellos haciendo algo juntos...Aquí hay business y hay sexo". Bad Bunny y Kendall Jenner en el afterparty de la gala del Met, celebrada el pasado lunes en Nueva York: Bad Bunny y Kendall Jenner, Bad Bunny Kendall Jenner Met Gala 2023 Credit: Backgrid/The Grosby Group ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! ¡Mira el video completo con las predicciones del El Niño Prodigio arriba!

