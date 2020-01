¡Aún estás a tiempo! Mario Vannucci te dice los rituales según tu signo zodiacal para tener un 2020 próspero By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mario Vannucci Instagram El astrólogo metafísico Mario Vanucci, abrió un espacio en su agenda para compartir algunos rituales que harán que te vaya muy bien en este año que inicia. ¡Tomen nota! MARIO VANNUCCI

El venezolano Mario Vannucci compartió en exclusiva algunos rituales que harán que este 2020 sea un año feliz y próspero.

ARIES

Los arianos este 2020 serán los que manejarán el dinero de los demás por ventas muy altas que saldrán a flote desde febrero, por eso les recomiendo para fin de año cargar un billete de alta denominación en un bolsillo del lado izquierdo de su vestimenta y poner en la casa muchas veladoras verdes que atraerán con su fuego la abundancia material que deseas y quieres tener en tus cuentas.

TAURO

Los amados hijos de Venus tendrán el apoyo de recolectar abundancia, si eres vendedor o tienes un negocio abierto al público es el 2020 el año de tu vida. Pondrás muchas mandarinas en el centro de la mesa de comedor y te harás un baño con canela y romero.

GÉMINIS

El apoyo de júpiter en tu casa te hace muy expansivo para tener propiedades y que te den buenos créditos en los bancos. Para sellar esa energía de abundancia, harás un sahumerio de incienso de iglesia con hojas de laurel para que el éxito llegue y te corones como el más próspero, lleno de nuevas propiedades que te harán vibrar de emoción todo el 2020 más a partir de tú próximo cumpleaños.

CÁNCER

Los hijos de la luna tendrán muchos obstáculos este año ya que se les oponen muchos planetas que tendrás al frente indicándote que debes madurar y prosperar a costa de lo que sea, para que eso sea más amable y en felicidad pondrás en tus bolsillos piedras de alumbre que lo conseguirás en las botánicas o en las farmacias y lo mismo harás en toda tu casa, por debajo de la cama y los muebles, así estarás lleno de tranquilidad y traerán paz a tu alma.

LEO

Los leo tendrán mucho que trabajar para defender su dignidad, ya que estarán bajo la lupa de los enemigos y te saldrán algunos diciendo chismes sobre ti muy fuertes, para eso un buen ritual a fin de año es poner una veladora azul al Arcángel Miguel el más poderoso del cielo y pedirle que te cubra con sus alas, te esconda de los enemigos con su manto y te corte cualquier situación adversa con su espada de poder. Confía y verás como pasas un 2020 lleno de confianza u tranquilo.

VIRGO

Los Virgo les vendrán nuevos puestos de trabajo que les irá de maravilla y deben administrar muy bien lo que dicen y callar en vez de hablar tanto. Te recomiendo bañarte con mucha miel de abejas y así con el poder del líquido más poderoso para conseguir trabajo te traerá ese ascenso que tanto quieres en tu carrera o en el progreso de tu negocio que será maravilloso este 2020, nada ni nadie podrá contigo si sigues este fácil y poderoso ritual.

LIBRA

Los líbranos les costará mucho hacer cambios este año que está por comenzar y además tomarán unas decisiones muy fuertes y serán el hazme reír de la familia, pero no es así, el universo te está apoyando con esos cambios y será tu mayor cómplice.

ESCORPIÓN

Con el comienzo de año con Marte el Dios de la guerra en tu signo, te marca un año de pleitos y de mal carácter, para eso toma un baño con manzanilla y esencia de lavanda y siente como una luz violeta cancela y transmuta todo ese carácter agresivo y solo explotará alrededor de ti una magia de paz muy especial que te hará vibrar de emociones hermosas.

SAGITARIO

Los aventureros del zodíaco tendrán este año a júpiter el planeta de la expansión y la buena fortuna en su casa dos del dinero y eso los hará grandes. Quieres viajar y mucho lo harás , un ritual muy antiguo es el de preparar una maleta llena como si fueras de viaje, te recomiendo que pongas dentro recortes de la ciudades o países donde tú quieres estar en este año 2020.

CAPRICORNIO

Los hijos de saturno el de las grandes lecciones vivirán un año de cambio absoluto, ya que muere una época y nace otra en el horizonte y mucho mejor. La alineación de planetas en tu signo para fin de año es grandiosa para tu vida. Llena la casa de veladoras blancas que ungirás con aceite de oliva y pedirás que toda la abundancia llegue a ti por caminos infinitos y para el más alto bien.

ACUARIO

Anunciarás que te unes o te casas este año, como lo estás leyendo muchos acuario queriendo cumplir el sueño de ser feliz en pareja. El ritual más hermoso para eso es encender una veladora roja junto a dos cuarzos rosados, verás que con esa energía lograrás el amor de tu vida, y te sentirás amado protegido y apasionado.

PISCIS

Los piscis querrán este año que les cambie la situación financiera, están cansados de tanto trabajar y no ver el pan completo en la mesa. Para eso necesitarás un baño de girasoles y canela que pondrás a hervir el día antes y lo dejarás reposar, antes de la medianoche quedarás el baño y encenderás una veladora y decretarás: "Las riquezas del universo fluyen a mi como lluvia que cae a torrentes del cielo".

