El año de la rata en el calendario chino ¿significa la peste? El 2020 es año de la Rata de Metal, según el horóscopo chino ¿Es señal de peste y enfermedad? El vidente y astrólogo Niño Prodigio lo explica. El 2020 es el Año de la Rata de Metal, según la astrología china. Es el primer signo de la rueda zodiacal en el calendario lunar y quienes se rigen por este animal se caracterizan por ser personas sumamente meticulosas, inteligentes, sociables, trabajadoras... pero también excesivamente ambiciosas y a veces un poco egoístas. Sin embargo, este roedor también recuerda a muchos a la peste y las enfermedades que suelen acarrear al ser animales que viven en cañerías y túneles y que se alimentan de deshechos. Y en estos momentos en que la humanidad vive el azote del coronavirus algunos se preguntan si la pandemia estaría ya en las cartas. En la Edad Media Baja, la humanidad fue sometida al yugo de la peste bubónica, la primera pandemia en sacudir al mundo conocido y que cobró la vida de miles de personas. Dicha enfermedad es provocada por la zoonosis transmisible, una enfermedad de las ratas y otros roedores que puede contagiarse eventualmente a los humanos a través de sus pulgas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En realidad la rata no significa nada de eso en el Horóscopo Chino", asegura a People en Español el vidente y astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido entre sus millones de fans como El Niño Prodigio. "Es donde empieza la rueda del comienzo del año. ¿Y qué viene a proponer la rata? Grandes cambios, tomas de decisiones radicales. Es un nuevo ciclo que inició el 25 de enero de este año. Es el comienzo de una nueva década: 2020 y el comienzo de un nuevo ciclo lunar". "Además", prosigue El Niño, "es el primero de los animales del ciclo de los 12 años. Las energías se renuevan para dejar atrás todas aquellas energías que no te dejan avanzar. La rata fue el primer animalito que llegó hacia Buda. Por eso empezamos el ciclo con la rata en el año nuevo chino. Es un nuevo comienzo. Está muy claro: el Universo te lo está diciendo. El mundo se está organizando para lo bueno que va a venir". "Algunos nacen, otros lamentablemente están muriendo", explica ante las trágicas noticias que surgen a causa de la pandemia generada por COVID-19. "Es momento de orar y cuidarnos y decir 'Después que pase todo esto vamos a inciar un cambio a reestructurarnos tanto por dentro como fuera".

