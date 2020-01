2020: Año de la rata de metal según el horóscopo chino 2020 es el año de la Rata de Metal en la astrología china ¡Conoce su significado y las predicciones para los nacidos bajo este signo! By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si naciste en los años: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 este es tu año. 2020 es el año de la Rata de Metal en la astrología china. El nuevo año chino comienza el día 25 de enero 2020. Marca el inicio de nuevas energías, es un año de equilibrio, ya que nos encontramos en la necesidad de buscar un perfecto balance haciendo cambios radicales. Mira aquí tu horóscopo para 2020 según tu signo y continúa leyendo para descubrir qué nos depara el año de la rata según la astrología china: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si naciste en uno de los años mencionados, todo lo tóxico de tu vida lo eliminas para siempre. Arrancarás de raíz todo lo que te impide ser feliz, progresar, avanzar hacia la realización de tus sueños y metas en la vida. En asuntos del corazón, en el año de la Rata buscas estabilidad en el amor. Nada de aventuras o juegos sentimentales. Te unes seriamente para vivir en pareja o te divorcias para ser feliz, nada de términos medios. Continúan fortaleciéndose las medidas contra la violencia de género. Según se va erradicando el falso “machismo” latinoamericano y del resto del mundo, la mujer se impone y demanda respeto y lealtad. La mujer más independiente e individualista luchará por lo que es justo y correcto. En lo laboral será un año para demostrar tus talentos dando lo mejor de ti. Te propones ser eficiente, ser el mejor en todo lo que realices. La situación económica o financiera para los que son representados por la Rata de Metal progresa. Se destaca tu ambición para hacer más dinero, multiplicarlo y administrarlo sabiamente. En el 2020 estarás en las de hacer fortuna. Se impone el ahorro y las buenas inversiones. El balance y el equilibrio son esenciales para el logro de tus metas financieras. En asuntos de salud, la rata es un animal muy fuerte y resistente que sobrevive a muchas circunstancias adaptándose fácilmente a toda adversidad. Así responderá tu cuerpo venciendo achaques, enfermedades o te adaptarás a vivir con ellos sin que te quite tu paz y alegría de vivir. Números de suerte según los chinos: 2 y 3

Colores de suerte para recibir el año chino: Azul, Dorado y Verde Advertisement

2020: Año de la rata de metal según el horóscopo chino

