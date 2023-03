Este es tu ángel guardían según tu signo del zodíaco Todos los signos tienen un ángel protector, ¡mira cuál es el que te corresponde según tu signo zodiacal! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Te cuento cuál es el ángel que puede ayudarte según tu signo zodiacal. Presta mucha atención a lo que tengo para decirte… Aries: Adriel te ayuda a enlazarte con las personas indicadas. Conéctate con la vibración de este ángel y a través de tus vínculos encontrarás maravillosas oportunidades de evolución y crecimiento. Tauro: En el universo hay un poder sanador y ahora tendrás la oportunidad de conectarte con esa energía. El arcángel Rafael es el que te ayudar a encontrar tu propio don de auto curación. Busca el contacto con gente que tenga una vibración armónica y frecuenta lugares que te trasmitan paz. Géminis: Evoca la energía alegre y el buen humor de Barachiel. Este ángel es el que te ayudará para que aflore tu niño interior y el gusto por el juego. Cáncer: El ángel Hamabiel te brinda un buen juicio para que puedas resolver todas las cuestiones domésticas. Además, te ayuda a darle a tu familia consejos sensatos y a que reine el buen trato entre tus seres queridos. Leo: Conéctate con la energía del arcángel Gabriel que te ayuda a mejorar la comunicación, ya que es un ingrediente clave para que tus relaciones funcionen. Virgo: El arcángel Miguel te ayudará a prosperar y a generar mayores recursos económicos. Este arcángel, además, te dará claridad para considerar la situación de los demás y a trabajar para el beneficio de todos. Busca el equilibrio entre el materialismo y la espiritualidad. Libra: Tú ahora tienes la oportunidad de independizarte y de tomar el timón de tu vida y el ángel Verchiel te puede dar las fuerzas para llevar adelante tus deseos. Escorpio: Tu mejor aliado es Uriel porque te brinda orientación espiritual y paz interior. Si en algún momento sientes dudas o cierta confusión, llámalo porque te dará claridad y te ayudará a pasar el trance. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: El ángel Camael te ayudará a liberarte de cualquier situación que te haga sentir limitado o restringido. Vencerás todos los miedos y aprenderás a respetar la independencia y el libre albedrío de los seres que te rodean. Capricornio: El ángel Hanael te dará paciencia y te ayudará a ejercer tu trabajo de manera responsable. Te auxilia para que ejercites la perseverancia y la disciplina y para que des el máximo de ti. Acuario: El ángel Adnachiel te ayuda a conectarte con la prosperidad, el amor y la abundancia. Te libera de esas creencias que te limitan. Te ayuda a atraer personas y circunstancias que fomentan tu crecimiento y expansión. Piscis: Tú debes invocar a Cupido para que te ayude a amarte a ti mismo y amar a los demás. Si estás soltero pídele que te ayude a encontrar el compañero indicado.

