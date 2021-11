¿Bebé en camino para Ana de Armas? Esto es lo que le depararía el futuro a la actriz cubana La tarotista Luz María Peña lee las cartas del "Real Talk Tarot" de Juanita Londoño y los revela las predicciones para ex de Ben Affleck. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace solo un año Ana de Armas y Ben Affleck todavía andaban agarraditos de la mano paseando a sus perros o dando una vuelta en moto por Los Ángeles. ¡Vaya que si les ha cambiado la vida! Tras casi un año de relación la pareja se dijo adiós y en casi nada el ganador al Oscar se refugió en los brazos de su ex, Jennifer López, mientras que la actriz cubana volvió a encontrar el amor en los brazos del ejecutivo de Tinder Paul Boukadakis. En fin, que la vida sigue. Además de su triunfal debut como chica Bond en la más reciente y aclamada cinta No Time to Die —al lado de Daniel Craig y Remi Malek— la cubana firmó este año como nuevo rostro de la marca de belleza Estée Lauder y su carrera va viento en popa. "Una chispa se va a encender en la vida de Ana de Armas", afirma al respecto la tarotista Luzma Peña al sacar la carta del Arcano Menor en una sesión con el Real Talk Tarot (Becker & Mayer), la baraja de cartas ilustradas por la artista colombiana Juanita Londoño. "Esto a veces significa nuevos personajes que nos generan nuevas pasiones, nuevas aficiones nuevas cosas que va a empezar a disfrutar y los ases siempre nos hablan de una semilla, un nacimiento, un primer paso", expresa. "Sin duda viene una chispa, viene mucha emoción, vienen ganas de hacer algo nuevo". Ana de Armas "Hands Of Stone" Photocall - The 69th Annual Cannes Film Festival Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Podría significar el nacimiento de un bebé? "¡Puede ser que de pronto haya algo de maternidad por ahí!", afirma Peña. "Esta es una carta que viene cuando la vida nos va a poner unos retos nuevos". ¡Mira la sesión completa de lectura del Real Talk Tarot con Luzma Peña y Juanita Londoño arriba en el video!

