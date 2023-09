El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de septiembre Los astros unen fuerzas para avivar en ti el deseo de conectar con tus raíces y acercarte a tus seres queridos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE Les cuento que hoy celebramos la festividad de Pedro Claver, esa alma valiente que luchó por la libertad y la dignidad de los esclavos. Qué inspirador es ver cómo defendía a los menos favorecidos con pasión y respeto, y eso no es todo, porque la luna desde Cáncer hará configuraciones muy positivas con el Sol y a Júpiter, recordándonos la importancia de cultivar el vínculo con las raíces y seres queridos. Nuestro interior más profundo se iluminará y viviremos una nueva dimensión en nuestras relaciones afectivas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCONTRARÉ EN MIS ORÍGENES LA GUÍA Y LA LUZ QUE NECESITO" Si hoy, 9 septiembre, estás de cumpleaños… Tu habilidad para apreciar lo positivo en la vida se agudizará. Aprovecharás las oportunidades que se crucen en tu camino, cosechando frutos de buena fortuna. Como un jardinero experto, sembrarás en tierra fértil, viendo cómo tanto tu ser como tu entorno florecen. La Copa de la Suerte: 2, 26, 29, 57, 70, 88 Aries: Tu hogar será tu lugar más reconfortante. Abre tu corazón y acepta el cariño, los abrazos y las manos amigas que tus seres queridos te ofrecen. Recuerda que, al igual que un árbol, cuanto más profundas son las raíces, más robusto es su crecimiento. Tauro: La comunicación, el estudio y la búsqueda de información adquirirán relevancia. Sin embargo, ten cuidado, tus palabras podrían ser vehículos de emociones intensas que dificulten su comprensión. Expresa tus ideas de modo claro y comprensible para los demás. Géminis: Aparta un momento en tu día para ir de compras, deleitarte con tu platillo preferido o darte un capricho; ¡te lo mereces! Considera ser un tanto más generoso con tus seres queridos, no te resistas y extiende tu apoyo si lo requieren. Tu gesto será bien recibido y valorado. Cáncer: Te auguro nuevos comienzos, especialmente en el ámbito de los estudios y la comunicación. Antes de tomar decisiones, vas a considerar tus opciones, demostrando tu buen juicio al combinar lógica e intuición. Aprenderás a confiar en tu criterio a medida que avanzas. Leo: La energía va a bajar un poco, así que será buen momento para recoger velas. Te convendrá darte un respiro del ruido y mirar en retrospectiva. Van a brotar recuerdos del pasado. Me gustaría que aprendas a apreciar las herramientas que tienes en tu interior. Virgo: Vas a estar en varias reuniones y soltarás una energía super positiva a donde sea que vayas. La gente va a valorar muchísimo lo que traes a la mesa y vas a convertirte en una fuente de inspiración para tus amigos, ¡así que dale, que vas por buen camino! Libra: Vas a ganar popularidad entre tus colegas en el trabajo. Pondrás tu energía en tu carrera y te sentirás satisfecho, aunque la recompensa será más espiritual y afectiva, que material. Tendrás la sensación de que alguien está cuidando de ti en la sombra. Escorpio: Te sentirás lleno de optimismo en cuanto al futuro. Además, te cruzarás con un amigo con el que compartes una filosofía de vida y una visión del mundo. A través de este encuentro, descubrirás nuevas dimensiones de la realidad que te brindarán la oportunidad de crecer y evolucionar. Sagitario: Te comprometerás de lleno con tus metas y estarás dispuesto a pelear duro para llegar a donde quieres. Tendrás la vista puesta en un cargo más alto y trazarás un plan para avanzar en tu carrera. Uno de tus superiores verá con buenos ojos tus aspiraciones. Capricornio: El ambiente que se respira te va a poner en sintonía para vivir momentos llenos de romance, ya sea con tu pareja o con alguien que estás conociendo. Vas a sentir que las estrellas se alinearon para ponerte justo enfrente de la persona que es ideal para ti. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Vas a dirigir tu energía hacia el bienestar y si tienes alguna molestia de salud, encontrarás formas de recuperarte. Será un día propicio para cambiar hábitos alimenticios perjudiciales y realizar una limpieza interna de tu cuerpo. Nadie va a poder cuidarte mejor que tú mismo. Piscis: Tu sensibilidad estará a flor de piel. No tengas miedo de ser auténtico, ya que las personas a tu alrededor te valorarán tal como eres. No dudes en compartir tus emociones, porque vas a recibir respuestas positivas. Además, la relación con tu familia estará viento en popa.

