El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de septiembre Cultiva en tu interior un sentimiento de empatía y compasión hacia los que te rodean. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE ¡Feliz viernes, mi bella gente! Les cuento que hoy es la festividad de Pedro Claver el hombre santo que consagró su vida para defender a los esclavos y para que las personas menos favorecidas fueran tratadas con respeto y dignidad que se merecen. Por otro lado, el panorama astrológico se presentará ideal para prestar ayuda desinteresada debido a que la Luna transitará por Piscis, que es el signo que representa el amor universal. Cultiva en tu interior un sentimiento de empatía y compasión hacia los seres que te rodean. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CANALIZO UNA VIBRACIÓN AMOROSA Y BENÉFICA". Si hoy, 9 de septiembre estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo la esfera romántica tendrá gran relevancia. Toda decepción quedará atrás y el panorama será muy prometedor, pero ¿estás dispuesto a dar algo más que ilusiones? De ti depende crear un proyecto de vida en conjunto o continuar por tu cuenta. La Copa de la Suerte: 6, 19, 43, 57, 84, 91 Aries: Ahora estarás muy conectado con tu ser interior y no pondrás tanto énfasis en cuestiones materiales. Sentirás deseos de evadirte de la realidad cotidiana así que, si tienes la opción de elegir, evita asumir tareas que te exijan demasiada concentración. Tauro: Hoy tu vida social cobrará nuevas dimensiones, te conectarás con personas de diversos ámbitos y procedencias y en las situaciones grupales se producirá una química muy especial. Prepárate porque sentirás afinidad por alguien que comparte tus ideales humanitarios. Géminis: El trabajo y las responsabilidades absorberán tu atención y sentirás el anhelo de cumplir con las expectativas de los que más quieres. Pero no hará falta que te sobrecargues porque tu familia te brindará la ayuda y colaboración que necesitas. Cáncer: Sentirás atracción por un compañero de estudios o por alguien que conoces de un ámbito cultural. Si estabas planeando un viaje o unas vacaciones llegó el momento de realizarlo o de darle los toques finales a los preparativos. Los asuntos legales avanzarán de acuerdo a tus expectativas. Leo: Ahora tu prioridad estará en aumentar tus ingresos y contarás con un encanto especial y una cierta seducción que te permitirá convencer a los demás y obtener ayuda económica. Invertirás tu dinero para darte algunos gustos y para comprar ropa u objetos decorativos. Virgo: A veces ocultas tus sentimientos, por temor a no ser correspondido o porque la persona que te atrae no te inspira total confianza, antes de embarcarte en una nueva relación intenta conocer al otro en todas sus facetas. Busca un equilibrio entre tu mente y tus emociones. Libra: En tu trabajo y en tu vida cotidiana las cosas se acomodarán como por arte de magia. Ten en cuenta que, si te adaptas y tomas una actitud más servicial, todo fluirá con mayor facilidad. Descubrirás terapias alternativas para tratar alergias o malestares psicosomáticos. Escorpio: Con la luna en el sector de los novios y amantes se potenciará tu espíritu romántico. Tendrás ganas de entretenerte y celebrar cualquier ocasión que se presente. Será un buen momento para mejorar tu imagen vistiendo una prenda especial o luciendo un peinado más glamoroso. Sagitario: Una etapa de tu vida familiar llegará a su fin y estarás dispuesto a despedirte de ciertas cuestiones del pasado para que predomine un clima de unidad en tu hogar. Aprovecha para deshacerte de cosas viejas y para tirar o regalar todo lo que ya no sirve. Capricornio: Ahora se te abrirán muchas puertas gracias a tu forma dócil de comunicarte y a tu buena disposición. Pero evita las conversaciones vagas o superficiales porque existe una tendencia a guardarte lo que piensas, para decir solo lo que los demás quieren oír. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Si te hacen una propuesta de negocios evalúa si realmente te conviene o si estás satisfaciendo expectativas ajenas. Las condiciones serán favorables para que solicites préstamos o créditos. Tu intuición te guiará para realizar inversiones que en el futuro pueden dar muy buenos frutos. Piscis: Resaltarán tus talentos naturales, como tu intuición, tu sensibilidad y tu don para conectar con la esencia de los demás. Tu mundo de imaginación y fantasía cautivará a las personas que te rodean. ¡Disfruta de este buen momento!

