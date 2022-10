El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de octubre Se aproxima una energía propicia para iniciar nuevas alianzas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 9 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz domingo! Les cuento que hoy tenemos la Luna Llena en el signo de Aries que pondrá en primer plano la temática de las relaciones. Esta lunación nos traerá una energía propicia para iniciar alianzas nuevas y para cortar los vínculos que ya no nos resultan convenientes. Además, la influencia de Quirón nos ayudará a sanar las heridas de amor. Para tener una convivencia plena con nuestra pareja o para elegir a un compañero ideal recurre a tu sabiduría interior. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL AMOR FLORECE EN MI VIDA". Si hoy, 9 de octubre estás de cumpleaños… Durante este ciclo solo te rodearás de personas que te valoren por tus verdaderas cualidades. En el ámbito del romance recobrarás la confianza perdida para ir nuevamente hacia la conquista de aquello que deseas. Recuperas sensaciones que tenías cuando eras adolescente. La Copa de la Suerte: 20, 37, 54, 72, 80, 97 Aries: Esta Luna Llena reavivará el fuego que creías apagado en la pareja, pero deberás tener cuidado con las actitudes autoritarias porque podrían desatar conflictos. Para lograr mayor armonía deberás aflojar con el individualismo, ceder mayor espacio al otro y también responder a sus deseos. Tauro: Te tocará enfrentar algunas cuestiones que tienes pendientes del pasado. ¿Tu cuerpo se encuentra un poco frágil? Si la respuesta es afirmativa y te sientes falto de energía tienes que buscar la manera de solucionarlo para que no se convierta en algo crónico. Géminis: Actuarás como líder en tu grupo de referencia o círculo social. Los eventos, fiestas y reuniones te servirán para hacer contactos y para vincularte con personas influyentes que te ayudarán a lograr tus metas. Sentirás atracción por alguien que hasta ahora considerabas solo un amigo. Cáncer: Todos reclamarán tu atención, te costará encontrar un minuto libre y tendrás que resignar momentos de ocio y placer. Las responsabilidades aumentarán, surgirán arreglos que hacer en la casa y temas familiares que atender. Que no te tiemble el pulso a la hora de reafirmar tu autoridad. Leo: Si estabas planeando un viaje llegó el momento de realizarlo o de darle los toques finales a los preparativos. Por otro lado, se darán las condiciones ideales para que hagas conexiones con el extranjero. Los asuntos legales dan un giro a tu favor. Virgo: Será un buen momento para invertir en objetos decorativos, antigüedades o joyas y hasta podrías encontrar buenas oportunidades de segunda mano. Si trabajas en sociedad o compartes tus finanzas con otra persona llegó la hora de replantear algunos términos económicos. Libra: La luna llena opuesta a tu signo estimulará tus deseos de compañía. Recuperarás la autoestima que últimamente habías perdido y te animarás a pedir lo que mereces. Usarás tu capacidad de seducción para derribar las resistencias de esa persona que tanto te interesa. Escorpio: Podrían presentarse algunos pequeños contratiempos de orden doméstico que trastocarán tu día. Será mejor que resuelvas todas las cuestiones por tu cuenta porque ahora no encontrarás mucha colaboración de los demás. Cuida tu salud y toma vitaminas para aumentar tus defensas. Sagitario: En lo que concierne a tu vida sentimental te harás muchas preguntas, pero no permitas que otros interfieran, ni vayas en contra de la corriente de tus deseos. Date permiso para jugar y a experimentar y también para vivir un nuevo amor. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: En esta Luna Llena podrían surgir enfrentamientos entre algunos miembros de tu familia y para que las cosas no se vayan de control tendrás que cumplir un rol de mediador. Trata de apaciguar los ánimos y preservarte para que las presiones no te afecten emocionalmente. Acuario: Tendrás mayor claridad mental y eso hará que manifiestes tus ideas de manera convincente. Podrías trasladarte para hacer un trabajo o para realizar un curso de entrenamiento. Además, prepárate porque podrían surgir oportunidades románticas en viajes o paseos. Piscis: Tomarás decisiones respecto de una sociedad o acuerdo comercial, será el momento de seguir adelante o terminarla, si no funciona. También te ocuparás de la administración de tus finanzas, de cancelar deudas o de refinanciar una hipoteca y preparar un presupuesto.

