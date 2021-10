El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de octubre Este es un excelente día para dar y entregarse generosamente. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 9 DE OCTUBRE ¡Feliz sábado, gente linda! Les cuento que hoy hay un stellium muy poderoso en el signo de Libra que te llevará a ser muy sincero en tus relaciones y te impulsará a reabrir viejos temas y conversaciones que por distintos motivos quedaron en el tintero. Por otro lado, la Luna se asociará a Venus en el signo de Sagitario y esto hará que tomes contacto con seres con los que te podrás mostrar tal y como eres sin ningún tipo de reserva. Son momentos para dar y entregarse generosamente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CUANTO MÁS DOY, MÁS RECIBO". Si hoy, 9 octubre, estás de cumpleaños… Este año estarás con una vibración alta y atraerás personas joviales que llenarán tu vida de frescura. Hay grandes chances de que realices viajes tanto por cuestiones profesionales como por placer. Además, conocerás gente de otras culturas que abrirá tu abanico de opciones. La Copa de la Suerte: 8, 22, 39, 57, 79, 94 Aries: La Luna y Venus se asociarán en Sagitario trayéndote un pronóstico alentador en el amor. Si estás soltero ábrete a la posibilidad de conocer a alguien de otra nacionalidad. Si estás acompañado proponle a tu pareja una aventura para realizar juntos este fin de semana. Tauro: Con la Luna y Venus transitando por el sector de la sexualidad sentirás que tus instintos afloran y la búsqueda de placer será tu motivación profunda. Tu compañero de alcoba te inspirará confianza y esto te estimulará para probar sensaciones nuevas. Géminis: Tu ideal romántico suele ser muy elevado y, con frecuencia, te resulta difícil dar con alguien que cumpla con tus expectativas. Pero ahora puedes alegrarte porque el panorama en el plano amarroso es alentador. Un ser muy especial te cautivará en cuerpo y alma. Cáncer: Te propondrás modificar algunos hábitos por otros más saludables. Nacerá en ti un interés genuino por la alimentación natural, y por prácticas como el yoga que combinan lo físico con lo espiritual. Recuerda que tu cuerpo es un templo que debes cuidar. Leo: Un cambio de look acertado hará que todos posen su mirada en ti y recogerás un sinfín de piropos y halagos. Tus dones naturales y tus encantos estarán mucho más exaltados y con tu sola presencia darás lecciones de elegancia y estilo. Virgo: En tu hogar reinarán las mejores vibraciones y por eso se convertirá en el sitio ideal para recibir visitas. Si vas a organizar una cena o una reunión asegúrate de que no falte buena bebida, buena música y un juego de mesa o un mazo de cartas. Libra: Con tus palabras inspirarás a otros, les proporcionarás felicidad y efectuarás verdaderos milagros. Si deseas reconciliarte con alguien demuéstrale tu interés con una señal o un gesto amable. A través del diálogo, llegarás a un gran nivel de comprensión, entendimiento y acuerdo. Escorpio: Si tienes cuentas por cobrar alégrate porque te devolverán la suma que te adeudan y hasta es factible que te recibas regalos y bonificaciones extras. Además, será un momento oportuno para que puedas crear nuevas sociedades y alianzas comerciales Sagitario: Tu belleza, tus encantos y tus dones naturales estarán potenciados. Querrás gozar al máximo y con todos los sentidos de los placeres que ofrece este mundo. Aumentará el número de seguidores, admiradores y personas embelesadas por ti. Inspirarás amor. Capricornio: Ahora estás cumpliendo una misión de ayuda en tu entorno, por eso sentirás deseos de dejar tu ego de lado y colaborarás con los demás de forma completamente desinteresada. Como todo vuelve, recibirás el apoyo incondicional de un antiguo amor. Acuario: Te unirás a personas positivas que te inspirarán. Cualquier conflicto que pudo haber existido anteriormente con tus amigos ahora se resolverá mediante el diálogo franco, así que aprovecha para hablar abiertamente y para sincerarte, tus opiniones serán escuchadas y valoradas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Los contactos sociales se convertirán en piezas claves para lograr tus metas y aparecerá en escena una mujer muy influyente que te brindará su generosa ayuda. Ahora te encuentras en la mira de mucha gente así que te conviene mostrar tu cara más alegre.

