El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de noviembre Es importante que este día cultives el compañerismo y la buena relación con tus vecinos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 9 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Llegamos al ombligo de la semana! ¡Feliz y bendecido miércoles! Les cuento que la Luna transitará por Géminis, así que estaremos curiosos y con deseos de estar al corriente de todas las novedades. En las calles veremos movimiento y los medios de transporte estarán llenos de gente. También será un buen día para hacer promociones por internet o para trasmitir mensajes importantes ya que habrá buena predisposición para el diálogo. Cultiva el compañerismo con tus pares y la buena relación con tus vecinos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TIENDO PUENTES CON EL ENTORNO QUE ME RODEA". Si hoy, 9 de noviembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo estarás rodeado de gente con una mentalidad incisiva que te llevará a hacerte profundos cuestionamientos. Tu olfato y tu talento natural para descubrir misterios se intensificarán. Sentirás deseos de incursionar en el mundo de las ciencias ocultas. La Copa de la Suerte: 2, 29, 36, 58, 70, 82 Aries: Los astros te volverán más conversador y estimularán en tu vida todo lo relacionado con la comunicación. Tu mente estará muy activa y con mucha curiosidad por saber, aunque estarás con tendencia a desenfocarte. También recibirás visitas o llamadas de parientes, vecinos o compañeros de estudios. Tauro: Se presentarán oportunidades para que multipliques tus fuentes de ingreso. Pero no será un momento oportuno para contraer deudas, prestar dinero o comprometerse en cuotas que no tienes certeza de poder pagar. Manéjate con lo elemental y utiliza tu inteligencia para administrarte. Géminis: Estarás vibrando en una energía positiva y atrayendo bienestar. Empezarás un nuevo capítulo, te lanzarás hacia nuevas aventuras y recorrerás nuevos caminos. Además, tu ingenio será puesto a prueba ya que tendrás que tomar decisiones importantes en cortos lapsos de tiempo. Cáncer: Abrirás nuevos canales de comunicación y te comunicarás más allá de los sentidos convencionales, no necesitarás que los demás hablen para saber lo que tienen en mente. Hoy no te exijas demasiado, realiza tus actividades con tranquilidad e intercala algunas pausas para descansar. Leo: Obtendrás la simpatía de las personas que te rodean y tus ideas serán bien recibidas por tu círculo social. Descubrirás nuevos intereses y alguno de ellos puede dar origen a un proyecto en el que podrás divertirte. Tendrás conversaciones interesantes con tus amigos. Virgo: Hoy más que nunca la buena comunicación, el ingenio y los contactos que hagas te ayudarán a escalar posiciones. Será un buen día para ir a eventos sociales relacionados con el trabajo y para asistir a entrevistas, si estás en busca de empleo. Libra: Vuélvete receptivo a los mensajes divinos y ábrete al crecimiento personal. Recuerda tener fe y buen humor, ante cualquier desafío que te ponga la vida. Seres de sabiduría te abrirán las puertas a la prosperidad psíquica, espiritual e intelectual. Escorpio: Se dará un clima especial para mantener conversaciones de "alto voltaje erótico" a nivel íntimo. Lograrás que tus palabras sean una provocación al deseo y con una dosis de humor, y fantasía despertarás la curiosidad de tu amante. Un atuendo atrevido le pondrá chispa al encuentro. Sagitario: Los astros crearán una atmósfera ideal para vivir momentos románticos con tu pareja o con otra persona que estás tratando o conociendo. Ábrete al intercambio con los demás porque el buen diálogo, la complicidad y la diversión estarán garantizadas. Capricornio: Tu vida cotidiana cobrará mayor relevancia y darás mayor valor a detalles que normalmente te pasan desapercibidos. Recibirás ingresos extras que utilizarás para hacer arreglos en tu casa o invirtiendo en tu salud. Anticípate a los problemas para que no te sorprendan en un mal momento. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Atravesarás por un momento de alegría y satisfacción personal que se reflejará en los diferentes órdenes de la vida. Tu frescura y tu flexibilidad serán las claves de tu felicidad. Te animarás a incursionar en el campo del arte o del entretenimiento y te divertirás a lo grande. Piscis: Hoy recibirás llamadas o visitas de parientes y te ocuparás de resolver cuestiones domésticas. Te sentirás mejor si buscas colaboración y si repartes tus tareas con otros. Pídeles a tus familiares que, en lugar de decirte lo que tienes que haces, escuchen tus pedidos.

