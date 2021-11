El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de noviembre Es importante que este día recuerdes que si a los demás les va bien, tu también te beneficias. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 9 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Plutón y hará un sextil con Neptuno por eso podremos tomar contacto con emociones de distintos matices. Sentirás una ambición muy fuerte por alcanzar un puesto más alto en el escalafón social, pero no estarás dispuesto a pasar por encima de nadie, ni comprometer tus principios y valores. Te darás cuenta que si a los demás les va bien esto también te beneficia a ti. Compartirás tus triunfos con los menos favorecidos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME SIENTO REALIZADO Y SATISFECHO CON EL ROL QUE CUMPLO". Si hoy, 9 de noviembre, estás de cumpleaños… Tejeras estrategias astutas que te ayudarán a posicionarte como líder. Las personas que te rodean considerarán tu opinión. Tu palabra será muy potente ya que con solo pronunciarte a favor de algo lograrás darle un fuerte aval, o derrumbarlo si te expresas en contra. La Copa de la Suerte: 6, 18, 39, 51, 75, 88 Aries: Vas a hacerle frente a todas las adversidades y a través de tu fuerza de voluntad lograrás tus máximas aspiraciones. También implementarás estrategias y técnicas de negociación. Pero no te encierres en ti mismo porque el éxito llegará si también tienes en cuenta la situación del prójimo. Tauro: Llegó el momento de hacer los cambios que necesitas para seguir creciendo y para disfrutar de grandes avances en las diferentes áreas de tu vida. Deberás explotar al máximo las oportunidades que se presenten en el camino ¡confía en tu guía interior! Géminis: Con la Luna y Plutón en el sector de los misterios y del sexo te dejarás llevar por tus instintos. Te dedicarás a explorar a pareja, si la tienes, de los pies a la cabeza hasta que casi no te queden más secretos por descubrir ¡disfruta intensamente! Cáncer: Hoy tus relaciones estarán llenas de un picante especial que las volverá más interesantes y controvertidas. Tendrás cruces de opiniones intensos con los demás, y con tu capacidad de meter el dedo en llaga, te ganarás nuevos adversarios y admiradores. Leo:Si tienes pendiente visitar al médico o realizar estudios de rutina aprovecha la ocasión para efectuarlos. Al mismo tiempo, si sufres de alguna afección o achaque las condiciones serán perfectas para que encuentres la causa y des con la cura. ¡Cambiarás tus hábitos! Virgo: Cautivarás el interés de los demás porque sabrás cómo manejar el misterio y explotar tus atractivos. Es posible que optes por un nuevo look más arriesgado y provocativo. Pero debes saber cuándo es hora de quitarte la armadura para abrir el corazón. Libra: Enfrentarás un desafío en el ámbito privado. Este asunto podría involucrar a un pariente o un negocio familiar pero no intentes hacer todo solo. Pide ayuda porque, aunque puedas resolver las cosas por tu cuenta pagarás un alto costo emocional si te sobrecargas. Escorpio: Alguien podría hacerte comentarios intimidantes o también podrían surgir conflictos o pujas de poder con un hermano, un colega o un vecino. Así que trata de no decir nada que pueda tomarse como una provocación o aumentar la tensión. Muéstrate más tolerante y comprensivo. Sagitario: Los astros favorecerán las operaciones comerciales con familiares y los negocios inmobiliarios. Además, te sugiero que examines exhaustivamente tus cuentas para recortar gastos inútiles e innecesarios. Una regla básica es que no debe salir más dinero del que ingresa. Capricornio: Has aprendido qué botones debes tocar para obtener determinadas cosas, pero también has descubierto que la verdadera felicidad no puede comprarse ni venderse. Es tiempo de que te preguntes qué es lo que verdaderamente quieres y apuestes a eso. Acuario: Aunque los fantasmas del pasado cobrarán fuerzas sabrás aprovechar tus experiencias y aprender de antiguos errores. Recuerda que una verdadera transformación siempre requiere algún grado de sacrificio. Ciérrale la puerta definitivamente al sufrimiento y a los conflictos innecesarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis:Tus amigos te darán una visión más profunda de la realidad. Gracias al aporte de los demás darás con la clave de un misterio que en solitario te hubiera sido imposible descifrar. Te darás cuenta de que te vuelves más poderoso junto a otros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.