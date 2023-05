El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de mayo Sucesos repentinos en nuestra vida que nos sacarán de nuestra zona de confort. ¿Mi consejo? ¡abraza el cambio! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 9 DE MAYO Hoy el Sol, rey de los astros, se unirá con el impredecible Urano, así que puedo adelantarles que la economía global tendrá fuertes sacudidas y que habrá grandes avances en el área de biología. En un plano más individual habrá sucesos repentinos en nuestra vida que nos sacarán de nuestra zona de confort. Recuerda que los cambios muchas veces resultan liberadores. Afortunadamente, el trino de tierra entre la Luna y Mercurio nos ayudará a procesar nuestras emociones, a madurarlas y a regirnos por el sentido común. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LE DOY LA BIENVENIDA A LOS CAMBIOS" . Si hoy, 9 de mayo estás de cumpleaños… Prepárate para un ciclo de cambios repentinos, pero positivos en el que reformularás completamente la imagen que tienes de ti mismo. En el amor te irá muy bien y te involucrarás en un proyecto de pareja a largo plazo. La Copa de la Suerte: 2, 7, 18, 23, 45, 46 Aries: Se te ocurrirán ideas prácticas, efectivas y aplicables que te permitirán prosperar. Si quieres obtener un mejor puesto de trabajo o elevar tu estatus elabora un plan simple y síguelo al pie de la letra. El secreto de tu éxito estará en la perseverancia. Tauro: Estarás considerando muy seriamente la idea de realizar un viaje, radicarte en otra región o empezar una carrera universitaria. En el camino te toparás con personas que tienen una experiencia sólida y pueden responder muchos de tus interrogantes, sigue sus pasos. Géminis: Este será un día en el que tendrás que resolver algunos enigmas y desafíos, pero no te preocupes porque la experiencia que adquiriste en el pasado ha dejado su huella de aprendizaje y tu alma te dará pistas. Tu aguda percepción te ayudará a mantenerte ileso. Cáncer: Tus perspectivas románticas se volverán más variadas y tu arcoíris sentimental adquirirá una gama de colores nuevos. Si estás soltero alégrate porque todo indica que conocerás a alguien muy interesante en una reunión social o a través de tus amigos. Leo: Una persona que cumple un rol de autoridad en tu vida se mostrará accesible para conversar. Podría ser una buena oportunidad para pedir un ascenso en el trabajo. Si estás realizando algún tratamiento médico darás con buenos profesionales. Virgo:Será un día propicio para que te dediques a tu hobby preferido porque como todos tú también mereces un espacio de dicha y gratificación. Si tienes hijos será importante que les trasmitas tu sabiduría, ellos prestarán atención a cada una de tus palabras. Libra: Si estabas esperando ayuda económica para remodelar tu casa o para amueblarla alégrate porque el dinero llegará y podrás cumplir con tu propósito. También te atreverás a hablar de algunos temas familiares que permanecían ocultos. Conversar ayudará a sanar viejas heridas. Escorpio: Te relacionarás con personas muy comunicativas que te ayudarán a entender diferentes aspectos y matices de la realidad. Un hermano, un primo o alguien con el que te une un vínculo fraterno te dará una gran lección. Aprenderás a compartir. Sagitario: La base de tu riqueza y progreso económico estará en la buena administración. Si tienes que comprar víveres, alimentos y productos para el hogar trata de comprar al por mayor o buscar ofertas. Desarrollarás un oficio que te dará un ingreso extra. Niño prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: La Luna en tu signo te dará un plus de energía y hará que te pongas primero en la lista de prioridades. Será una buena oportunidad para que inicies un proyecto personal, pero en lugar de poner énfasis en la responsabilidad asegúrate de entretenerte, disfrutar y divertirte. Acuario: Estás concluyendo un ciclo lunar y eso te predispone a ser más contemplativo con el prójimo y a ceder posiciones. Será una buena oportunidad para que hagas las paces con tus parientes y des cierre a cualquier tipo de discusión que haya tenido lugar en el pasado. Piscis: Te llegarán un sinfín de invitaciones para salir y tu participación será valorada en diferentes circuitos sociales. Estarás en permanente interacción y recibirás propuestas tanto de tipo social como comercial. Los contactos que hagas serán claves para la concreción de un proyecto.

