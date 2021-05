El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de mayo Es muy importante que abras tu mente y estés dispuesto a experimentar nuevas experiencias. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir DOMINGO, 9 DE MAYO ¡Gente linda, feliz domingo para todos! Les cuento que en este día la Luna hará un sextil con Júpiter que nos ayudará a abrirnos a nuevas experiencias y relaciones. Será un día ideal para juntarse con amigos y cultivar la vida social. Además, Venus hará su ingreso en Géminis trayéndote una energía muy juvenil y algunas brisas de aire fresco a tu vida. Será la ocasión ideal para que cultives la comunicación en tus vínculos y, si surge algún conflicto, recuerda que charlando la gente se entiende. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LE DOY LA BIENVENIDA A LA DIVERSIÓN". Si hoy, 9 de mayo, estás de cumpleaños… Hoy tendrás un fuerte poder de determinación que te permitirá tomar iniciativas importantes y avanzar con pasos firmes. Y no te faltará acompañamiento cuando necesites un poco de chispa y distracción. Recibirás halagos, piropos y mensajes de amor. La Copa de la Suerte: 17, 28, 50, 63, 68, 84 Aries Tu vida social se reactivará y tendrás encuentros reveladores. Será un momento excelente para que te conectes con tus amistades y para que te lances en alguna nueva actividad grupal. Se te ocurrirán ideas muy originales y tus iniciativas marcarán tendencia. Tauro Una persona que admiras te trasmitirá mucha confianza a nivel espiritual y te ayudará a reconectarte con la fe. Recuerda que tu existencia tiene un propósito y que tú has encarnado en este plano para cumplir una misión divina. Tu voz interior te señalará el camino. Géminis Tu círculo de amistades se abrirá y conocerás gente muy afín con las que compartirás diversos intereses. Podría ser una excelente oportunidad para que apuestes a un proyecto o emprendimiento grupal. Además alégrate porque te llegarán buenas noticias del extranjero. Cáncer Superarás una prueba importante y esto te llenará de satisfacción.Te darás cuenta de que tienes armas muy poderosas para luchar y abrirte camino en la vida. Tu padre, tu madre o alguien que admiras te bridarán su apoyo y reconocimiento. Leo Los contactos con otras regiones serán muy positivos. Es posible que te lleguen buenas noticias del exterior o que conozcas a personas de distintas culturas. Será una buena oportunidad para que te apuntes en alguna clase de idiomas ¡amplia tus conocimientos! Virgo Estarás más ambicioso y tendrás un buen olfato para los negocios. Si te toca comprar un nuevo teléfono, renovar tu ordenador o cualquier otro electro doméstico hoy podría ser un buen día ya que los astros señalan que harás buenas inversiones. Libra Te desenvolverás de una manera muy libre y esto impactará de una manera muy positiva en tu entorno. Si te encuentras en pareja notarás que el amor y el interés se renuevan. Si estás soltero podrías conocer a alguien en una reunión o una fiesta ¡captarás todas las miradas! Escorpio Te surgirán deseos de poner orden en tu hogar. Aprovecha este impulso positivo para quitarte de encima esos trastos viejos que solo te quitan espacio. Si necesitas una motivación extra puedes poner una música que te guste. Contarás con la colaboración de tus familiares. Sagitario Venus, el astro del amor, influenciará de manera muy positiva tu vida sentimental en los próximos 24 días. Si estás en pareja notarás que se renuevan las ganas de estar juntos. Si estás soltero hay grandes chances de que en este período encuentres un ser afín. Capricornio Hoy sentirás el impulso de proteger a tus afectos. Es posible que le hagas un regalo a algún pariente o que le brindes ayuda para que pueda avanzar con un proyecto personal. Además, podría ser una buena ocasión para que planifiques un viaje en familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Hoy se te encenderá la llama de tu curiosidad y arderás en deseos de explorar el mundo que te rodea. Si te gusta escribir, leer o aprender cosas nuevas aprovecha este momento de inspiración. Brotarán de tu mente muchas ideas y ocurrencias. Piscis Hoy podría ser un buen día para que te des un gusto personal invirtiendo en algo que aumente su sensación de independencia y autonomía. Además podrías recibir una ayuda o un ingreso que no tenías previsto. Aprovecha las ondas de abundancia.

