El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de marzo Si estabas esperando un préstamo o iniciar una acción o trámite legal este será el día más indicado ¡en el amor es tiempo que tomes la batuta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 9 DE MARZO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Libra y hará una oposición con Júpiter en Aries. Por eso será un buen día para luchar y ampliar nuestros horizontes, así como para iniciar acciones legales. Las relaciones que surjan en contextos de viajes, en ámbitos de estudio o con personas extranjeras contarán con los mejores augurios. Manifiesta tus intereses y deseos de una manera abierta y presta atención a la respuesta que te brinda el otro. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LOS QUE ME RODEAN ME ESTIMULAN A CRECER Y DESPLEGARME" Si hoy, 9 de marzo estás de cumpleaños… Durante este ciclo, tu vida erótica podría tomar una dimensión mucho más interesante, así que te sugiero que investigues sobre el tantra, lo afrodisiaco y todo lo relacionado con las artes amatorias. No te faltará dinero, así que cómprate prendas sexis que exalten tus atractivos. La Copa de la Suerte: 5, 30, 46, 59, 83, 96 Aries: Estarás sociable y dispuesto a considerar miradas complementarias. Alguien con buenos contactos tomará mayor preponderancia y te ofrecerá colaboración para que puedas desarrollar un proyecto personal. Será un momento ideal para encarar emprendimientos en conjunto y formar alianzas. Tauro: Los astros activarán el sector del cuerpo y del bienestar físico, por eso este es el momento para comenzar a cuidarte y organizar un plan de dieta y ejercicios. Recuerda que en la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro de uno. Acéptate, reconócete y ámate. Géminis: Participarás de eventos sociales y celebraciones en los que reinará una atmósfera muy alegre y tendrás la oportunidad de lucirte. Baila, canta y disfruta cuando te encuentres en el centro de la escena. Un amigo especial estimulará tu creatividad. Cáncer: Una persona muy influyente te apadrinará otorgándote beneficios que se harán extensibles al resto de tu familia. Puede ser una excelente oportunidad para mejorar el vínculo con tus padres, tíos y abuelos. Escucha los consejos de aquellos que te precedieron. Leo: Te conectarás con personas extranjeras, desearás aprender otros idiomas o surgirá la oportunidad de realizar un viaje romántico. Tus vínculos te traerán bienestar y encontrarás con quien compartir tus intereses más elevados. Fomenta el diálogo y el compañerismo en tus relaciones. Virgo:S erá un momento oportuno para pedir aumentos o establecer acuerdos comerciales más convenientes. Si crece tu caudal de trabajo también deberían crecer tus ingresos. Recuerda que la negociación es un arte en el que es imprescindible saber reconocer los propios intereses y los del otro. Libra: Las sociedades estarán favorecidas tanto en el plano amoroso como comercial. Si estás solo lograrás enamorar a esa persona que tanto les gusta y si te encuentras acompañado notarás que tu relación prospera. Sabrás elegir muy bien a tus aliados. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Hoy tendrás la posibilidad de conectarte con tu parte espiritual y enfrentar tu vida cotidiana de una manera más armónica. Recuerda que no siempre que uno se esfuerza recibe un rédito personal. Es tiempo actuar con una actitud más servicial y desinteresada. Sincronízate con la ley divina. Sagitario: Serás invitado de honor en fiestas, eventos o reuniones donde acudirá un gran número de gente. Tu grupo de amigos se fascinará con tu carisma y espontaneidad. Se dará el clima ideal para que lideres un proyecto en conjunto. Capricornio: Un familiar estará dispuesto a colaborar para que puedas alcanzar tus objetivos más altos. La ambición de progreso te llevará a asociarte con otras personas, hacer relaciones públicas e involucrarte en nuevos desafíos profesionales. Confío en que sabrás establecer las prioridades. Acuario: La suerte te acompañará y vibrarás en una frecuencia positiva que atraerá acontecimientos dichosos. Alcanzarás un nivel de consciencia más elevado que te permitirá trasmitir tus experiencias a los demás. Se presentará la oportunidad de realizar un viaje junto a la persona de tus sueños. Piscis: Hay grandes posibilidades de que te otorguen un préstamo o que recibas financiamiento. Será importante que a la hora de negociar te muestres confiado ya que entre tus manos tendrás una carta ganadora. Oculta y disimula cualquier tipo de inseguridad.

