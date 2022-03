El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de marzo ¡Cuidado! No saques conclusiones apresuradas y date tiempo para unir el rompecabezas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 9 DE MARZO ¡Mi gente linda! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna continuará su recorrido por el signo de Géminis, por eso se incrementará tu actividad mental y sentirás la necesidad de hablar y comunicarte. Pero recuerda que hay sentimientos o estados que no se pueden definir con las palabras y que hay misterios que son indescifrables. Por ahora, dedícate a recabar datos y a reunir información y no intentes sacar conclusiones apresuradas. Más adelante unirás todas las piezas del rompecabezas. AFIRMACION DEL DIA: "AMPLÍO MIS FUENTES Y ESCUCHO TODAS LAS CAMPANAS". Si hoy, 9 de marzo, estás de cumpleaños… Tu avidez y tu curiosidad por conocer el mundo espiritual crecerá así que será un periodo propicio para que te inscribas en un curso de tarot, astrología o numerología. Los seres que te rodean compartirán muchos de tus intereses y te darán muestras de compañerismo. La Copa de la Suerte: 8, 15, 35, 56, 71, 89 Aries:Hoy tendrás mucho que compartir con alguien especial que caminará a tu lado. Charlarás, te divertirás, dirás lo que piensas y tu vida cobrará un dinamismo muy interesante. Te mereces este tiempo de alegría, ve siempre por la vereda del sol. Tauro:Tendrás mucha habilidad para los negocios y esta tendencia se irá acentuando cada vez más. Ahora percibirás nuevas alternativas para multiplicar tus recursos. Trabaja en la búsqueda de diferentes fuentes de ingreso y escucha las sugerencias de las personas que te rodean. Géminis:La Luna en tu signo te traerá mucha comunicación, viajes cortos y contactos con personas afines. Es posible que te toque hacer trabajo extra, pero no debes permitir que esto absorba toda tu atención. Tu mente estará muy despierta, aprovecha para leer o estudiar algo que te interese. Cáncer:Este será un buen día para que hagas una mirada retrospectiva y para que cultives el diálogo interno. Tú, como buen cangrejo, te apegas mucho a los recuerdos, pero ahora te hará muy bien desprenderte de papeles y trastos viejos. Libérate del pasado. Leo:Tu vida social se incrementará, expresarás tus ideas con claridad y recibirás propuestas de tus amigos para desarrollar en el futuro. Estarás rodeado de seres que te estiman y disfrutan de tu compañía, esto te dará ánimos para seguir adelante y para renovarte con nuevos proyectos. Virgo:Sentirás que aumenta el nivel de exigencia. Se presentarán algunos cambios en el ámbito profesional y te animarás a decir lo que piensas en público. Si estás desocupado te recomiendo que busques puestos de trabajo relacionados con viajes, comunicación o ventas. Libra:Resolverás todos los dilemas, todas las preguntas y todos los desafíos que aparezcan en tu camino con la rapidez del rayo. Quiero que aproveches esta energía tan benéfica para estudiar, capacitarte y expandir tus horizontes. Confía plenamente porque tu vida se iluminará. Escorpio:Es posible que recibas un legado, una herencia o que un familiar te otorgue financiamiento. Tu mente estará aún más aguda que lo de costumbre, aumentará tu olfato y detectarás oportunidades donde nadie las ve. Aprovecha este sexto sentido para hacer un gran negocio. Sagitario:En tus vínculos todos será movimiento, diversión y variedad. Si estás en pareja cultiva el diálogo porque eso mantendrá la relación dinámica y chispeante. Si te encuentras soltero prepárate porque surgirá más de una propuesta interesante ¡ábrete al intercambio! Capricornio:Recuerda que mantener en movimiento el cuerpo es un signo de salud. Te recomiendo que hagas ejercicio al aire o, si puedes, asiste a un gimnasio para que no pierdas la forma. Ocuparte de ti mismo te ayudará a sentirte cada vez más joven y te pondrá de buen humor. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Los astros ejercerán una energía favorable sobre ti, por eso brillarás y querrás expresar lo que llevas dentro. Tus habilidades artísticas estarán exaltadas y serás reconocido por tu creatividad. En todos los lugares por los que pases captaras miradas y dejarás una brisa de aire fresco. Piscis:Tus ocupaciones te quitarán tiempo para dedicarte a tu familia de la manera que te gustaría y sus solicitudes te producirán mucho estrés, pero cuidado con esa tendencia que tienes de huir y evadir los problemas. Te recomiendo que no descuides tu universo afectivo.

