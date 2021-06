El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de junio Podrás determinar aquellas situaciones que merecen tu atención inmediata. ¡Es muy importante que le des valor a tus compromisos! Mira tu horóscopo de hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIERCOLES, 9 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente, llegamos al ombligo de la semana! ¡Feliz miércoles! Les cuento que en este día la Luna transitará por Géminis desde donde hará un trígono con Saturno. Este aspecto nos ayudará a poner orden en nuestras ideas y a establecer prioridades. Podrás determinar aquellas situaciones que merecen tu atención inmediata. Será muy importante que le des valor a tus compromisos. Si estás realizando trámites o tienes que ejecutar algún examen se conciso y riguroso. Cumple con las reglamentaciones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DISCIPLINO LA MENTE PARA LOGRAR MIS METAS". Si hoy, 9 de junio, estás de cumpleaños… Te sentirás acompañado en todo momento. Disfrutarás de intercambios muy picaros y efervescentes. Todo indica que retomarás el contacto con algunas personas que no veías hace tiempo. Tendrás la oportunidad de reconciliarte y de aclarar confusiones. La Copa de la Suerte: 8, 26, 41, 65, 78, 99 Aries Retomarás el contacto con tus amigos y te enterarás de muchas novedades. Alguien te ayudará a mirar tu realidad desde una perspectiva más amplia y más objetiva. Será buen momento para que te informes e incorpores nuevas tendencias. Tauro Será un buen momento para que hagas cuentas y planifiques tu economía de los próximos meses. Si sientes que tu trabajo podría estar mejor remunerado aprovecha para hablar con tu jefe y hacer un nuevo acuerdo. Tus esfuerzos serán recompensados. Géminis Una persona más experimentada te hará un ofrecimiento que representará una oportunidad de crecimiento muy contundente. A la hora de decidir no albergarás dudas y tendrás muy claro el camino a seguir. Encontrarás la vía indicada para desarrollar tu potencial. Cáncer Finalmente lograrás superar una prueba que viene siendo tu piedra en el zapato desde hace tiempo. Sentirás una sensación de profunda satisfacción. Ahora, que has cerrado un ciclo, te mereces descansar para reponerte y recargar energías. Leo Te surgirá la oportunidad de realizar un proyecto con tu pareja, tu socio, o algún amigo. Será buena idea que antes de dar los primeros pasos evalúes detenidamente los puntos en contra y a favor. Así tendrás una visión realista y podrás lograr resultados concretos. Virgo En tu trabajo será muy importante que fomentes el compañerismo y que haya buen dialogo con tus colegas. Si repartes las tareas de una manera inteligente lograrás cumplir con los objetivos pautados. Tienes una gran capacidad organizativa y te conviene ponerla en práctica. Libra Tu motivación por evolucionar y crecer se incrementará. Si estás gestionando tu visa o estás planeando visitar otra región este será un buen momento para que te informes y comiences a tender redes. Encontrarás personas dispuestas a brindarte su ayuda. Escorpio Si estás tramitando una herencia prepárate porque habrá importantes avances. También prosperarán los negocios vinculados con bienes inmuebles pero si cierras algún pacto deberás leer muy bien la letra chica. Date tiempo para definir tus próximos pasos y ajústate al marco de la ley. Sagitario Tendrás una conversación en la que podría definirse el rumbo de una relación. Será muy importante que al momento de hablar seas claro y conciso. Encontrarás buena voluntad por parte de los demás. Si te conduces con rectitud llegarás a un acuerdo. Capricornio El tiempo y el esfuerzo que empeñes en tus tareas cotidianas tendrán su recompensa justa. Gracias a que invertirás nuevos recursos desarrollarás un esquema de trabajo más eficiente y productivo. Si eres empleado, harás contratos muy convenientes que te permitirán progresar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Al fin entenderás que para que los dones florezcas es necesario cultivarlos, dejarás de ponerte excusas y pondrás el foco en aquello que más te gusta. Lo que antes tomabas como un pasatiempo ocupará un rol central y le mostrarás al mundo tus talentos. Piscis En el marco familiar encontrarás la comprensión y la solidaridad que estás necesitando. Tus seres queridos estarás dispuestos a escucharte y eso te ayudará a descomprimir tensiones. La carga que llevas se te hará más fácil de sobrellevar. Ya no te sentirás más solo.

