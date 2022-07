El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de julio ¡Aprende a soltar! Es tiempo que dejes de hacer estrategias para retener a los demás. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 9 DE JULIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz sábado! Les cuento que hoy la Luna andará por el signo de Escorpio y hará una oposición con Urano, así que renovaremos nuestro mundo emocional, cortaremos cadenas y nos liberaremos de nuestras zonas oscuras. Deja de hacer estrategias para retener a los demás. Cuando te atrevas a soltar descubrirás una manera mucho más evolucionada de amar. Además, el sexo se volverá más interesante cuando abras tu mente, te saques los prejuicios y te atrevas a probar cosas nuevas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME DESPRENDO DE CUALQUIER TRAUMA EMOCIONAL PASADO". Si hoy, de 9 julio estás de cumpleaños… Durante este ciclo estarás sociable y amistoso y ejercerás un fuerte magnetismo sobre los demás. Te darás cuenta de que te mereces ser feliz y te concederás momentos de esparcimiento con más frecuencia. En el plano amoroso te espera una renovación y sorpresas agradables. La Copa de la Suerte: 13, 27, 35, 65, 71, 89 Aries: Tu vida erótica se renovará. Te sentirás liberado y, en lugar de seguir siempre la misma fórmula, ensayarás nuevas maneras de hacer el amor. Además, podrías recibir financiamiento por parte de un familiar o dinero de una herencia. Tauro: El nivel de comunicación en tus relaciones mejorará notablemente y disfrutarás de un reencuentro significativo. Tu pareja o una persona que es especial para ti te ayudará a conectar con tus emociones. Si estás soltero podrías conocer a alguien a través de una aplicación de citas. Géminis: Desempeñarás tus tareas con gran compromiso y lograrás un alto nivel de eficiencia. Si eres empleado es posible que obtengas un aumento de salario o mayores beneficios. Si trabajas de manera independiente lograrás posicionarte en el mercado. Te sentirás más productivo. Cáncer: Tu liderazgo te ayudará a atraer nuevas amistades que tornarán tu vida más interesante. Si tienes un amor prepárate para volver a sentir la excitación de los primeros días. Si estás solo alégrate porque podrías tener una experiencia romántica en una fiesta o evento social. Leo: Abrirás el arcón de los recuerdos y restablecerás el contacto con algunas personas que dejaron una huella muy profunda en ti. Todo el afecto que diste en el pasado te volverá multiplicado. Sentirás que una fuerza invisible te cuida, te nutre y te sostiene. Virgo: Este será un día ideal para que cortes la rutina y te tomes un buen recreo. Afortunadamente recibirás invitaciones y propuestas diferentes. Interactuar con otras personas te ayudará a renovar las esperanzas. Alguien te hablará con la verdad ¡escúchalo atentamente! Libra: Se te ocurrirán ideas interesantes para incrementar tus ingresos, descubrirás nuevos medios para ganarte la vida y las operaciones comerciales que realices serán fructíferas. Te sugiero que seas estratega a la hora de administrarte y que guardes una reserva por si surgiera algún imprevisto. Escorpio: Hoy reciclarás tus energías y dejarás atrás todo lo que te ata al pasado para seguir avanzando en tu vida. Si alguien decide tomar distancia no trates de retenerlo. Recuerda que "el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen" Sagitario: Te recomiendo frenar el ritmo acelerado que llevas. El trabajo en exceso podría estresarte, así que no seas tan duro contigo mismo y recuerda tomarte un tiempo para conectar con tus emociones más profundas. Tu mundo afectivo sanará si logras soltar y relajarte. Capricornio: Te encontrarás con amigos, acudirás a reuniones y ampliarás tu círculo social. Será un momento ideal para que encares actividades en grupo y para que desarrolles proyectos junto a otras personas. Quiero que te modernices e incorpores las nuevas tendencias. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Asumirás nuevas responsabilidades y te esforzarás por dar lo mejor de ti. Tu nivel de eficacia te ayudará a alcanzar una posición de mayor prestigio y a obtener el reconocimiento que te mereces. No dejes que tus familiares te alteren con sus cambios de humor. Piscis: Después de algunas caídas y pruebas difíciles lograrás salir a flote. Una persona de gran sabiduría te dará profundas lecciones de vida y te mostrará el camino. Gracias a que desarrollarás una mayor confianza en ti todo se dará de acuerdo a tus expectativas.

