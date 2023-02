El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de febrero Si quieres que tus relaciones avancen ¡inyéctales una dosis de pasión! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES 9 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente, feliz y bendecido jueves! Les cuento que la Luna transitará por Libra y hará una oposición con Júpiter en Aries, así que rodéate de personas que te ayuden a crecer y a desarrollar nuevas dimensiones de tu ser. La clave para que tus relaciones avancen estará en ponerles una buena cuota de pasión. Recuerda que en toda unión es importante que haya entusiasmo, alegría y espíritu de aventuras. En un nivel general, muchas personas lucharán por que se reconozcan sus derechos civiles. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EXPERIMENTO UNA NUEVA DIMENSIÓN DEL AMOR" Si hoy, 9 de febrero estás de cumpleaños… A partir de ahora los proyectos que pongas en marcha te permitirán seguir evolucionando. Te espera una mudanza o un cambio de ambiente que impactará favorablemente en tu vida. En lo económico, te irá mejor si te unes a otras personas. La Copa de la Suerte: 5, 23, 46, 52, 75, 84 Aries: Es el momento de descubrir quienes comparten tus planes y están dispuestos a convertirse en tus cómplices. En el amor el desafío estará en que te mantengas leal a tu esencia sin desatender la pareja. Consulta a los demás antes de actuar, para encontrar un equilibrio. Tauro: Esta lunación activará el sector del cuerpo y del bienestar físico, por eso será oportuno organizar un plan de dieta y ejercicios. Una energía muy positiva que proviene de tu interior te ayudará a armonizarte física y espiritualmente. Recuerda que la primera riqueza es la salud. Géminis: Se activará tu sector de los hijos, los romances y el arte, así que llegó la hora de expresar abiertamente tus sentimientos y demostrar al mundo tus talentos. Recuerda que el amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el ser humano. Cáncer: Llegó el momento de organizarte para encontrar un equilibrio entre tu vida familiar y tu trabajo. Te hará bien comprobar que no estás solo, ya que cuentas con el agradecimiento y la colaboración de tus allegados. Recuerda que sin raíces no hay alas. Leo: Tus relaciones se tornarán más armónicas, ya que estarás dispuesto a escuchar puntos de vista diferentes al tuyo. No deseches la posibilidad de cambiar de aire. Un viaje corto o un paseo a un lugar lindo te ayudarán a despejar tu mente. Virgo: Con la Luna activando el sector del dinero tomarás algunas decisiones respecto a tu situación financiera y resolverás cómo administrar o invertir una suma extra que recibiste últimamente. Contarás con la protección de una persona o una institución muy solvente. Libra: Tú estarás en primer plano y será el momento de comprobar si tus alianzas comerciales y amorosas están cumpliendo con tus expectativas. Rodéate de personas que te trasmitan confianza, que te estimulen para crecer y que tengan una actitud generosa contigo. El Niño Prodigio promos4 Credit: El Niño Prodigio ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Estarás cerrando un ciclo lunar, así que tendrás una actitud pacífica y te encontrarás más receptivo a las vibraciones del entorno. Te olvidarás de ti mismo y desplegarás toda tu energía para ayudar a los demás. Descubrirás que el bien que haces funciona como un bálsamo espiritual. Sagitario: Desplegarás una intensa vida social y brillarás con "luz propia". Si compartes un proyecto junto a un grupo de gente, llegó el momento de aclarar cuál es el rol de cada uno. Y recuerda que dar, recibir, contar los secretos, preguntar, comer y convidar a comer, son seis señales de amistad. Capricornio: Los astros te traerán decisiones importantes en asuntos del trabajo y la carrera. Actúa con diplomacia, ya que gran parte de tu éxito dependerá de los contactos sociales y de las relaciones públicas. También contarás con la ayuda incondicional de alguien de tu familia. Acuario: Estarás en contacto con diferentes personas y formas de ver la vida. Si tienes un viaje próximamente, te dedicarás a completar los preparativos y, si estás involucrado en algún asunto legal, tendrás más claro el rumbo a seguir. También sentirás deseos de aprender un nuevo idioma. Piscis: Obtendrás crédito y financiamiento para realizar una inversión importante y podrás darte el gusto de elegir quiénes serán tus aliados en el mundo de los negocios. Tu estrategia comercial resultará exitosa, ya que tendrás en la manga la carta ganadora.

