El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de febrero Es importante que este día tengas muy presente que la unión hace la fuerza. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. MIÉRCOLES, 9 DE FEBRERO ¡Y eso gente linda! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Géminis trayendo a nuestras vidas una brisa de diversión. Será un momento ideal para que entres en diálogo con los demás y encares actividades en equipo. También te sugiero que te mantengas al tanto de las novedades y que a la vez difundas la información que consideres importante. Si tienes hermanos o primos ten algún gesto fraternal con ellos. El compañerismo hará tu vida más llevadera. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "COMPARTO MIS IDEAS, MIS SENTIMIENTOS Y MIS VIVENCIAS CON OTRO SER". Si hoy, de febrero estás de cumpleaños… Si estás soltero prepárate porque darás con la persona perfecta para ti que se ajustará exactamente a tus expectativas. Y si estás en pareja reverdecerá el amor, la pasión y la excitación de los primeros días. Además estarás muy perspicaz y descubrirás importantes misterios. La Copa de la Suerte: 19, 33, 50, 71, 86, 92 Aries: Este es un momento para relajes un poco tus ánimos y te liberes de la presión. Realizar paseos, hacer pequeñas escapadas o incluso estudiar algo que te interese te ayudará a distraerte. A veces los pequeños cambios significan mucho ¡abre tu mente! Tauro: Los temas de dinero adquirirán una gran relevancia. Aprovecha para planificar tu economía, para hacer nuevas inversiones o realizar gestiones comerciales que te permitan obtener mayores ingresos. Si quieres vender un producto asegúrate de difundirlo y publicitarlo. Géminis: Te liberarás de una gran carga y las experiencias difíciles quedarán atrás. Es momento de comenzar a escribir un nuevo capítulo de tu vida. Recuerda que a ti te gusta estar en movimiento, así que es momento de despedirse del estancamiento. ¡Apuesta otra vez! Cáncer: Percibirás un clima propicio para la reflexión y el diálogo interno. Te sugiero que por el momento dejes las ambiciones terrenales de lado y que te conectes con aspectos más trascendentes. Sentirás la presencia de tus angelitos protectores y eso reconfortará tu alma. Leo: Los cuerpos celestes promoverán los gestos solidarios, caritativos y altruistas. Recuerda que siempre hay alguien más necesitado que puede beneficiarse enormemente con algo que para ti ha dejado de ser imprescindible. Tu corazón estará lleno de nobleza. Virgo: ¿Estás buscando un nuevo porvenir o un puesto de trabajo? Este es el momento para golpear puertas. Si no sabes en qué invertir tu tiempo, aprovecha para capacitarte y buscar opciones laborales que te permitan gozar del estilo de vida que deseas. Libra: Será un día ideal para comunicarte con personas que viven en el extranjero o para conectarte gente de otras regiones. También será oportuno que le pidas consejo a alguien que para ti represente una fuente de sabiduría porque ahora necesitas guía para encontrar tu camino. Escorpio: Estarás más curioso y travieso que nunca, así que podrías tener un encuentro muy romántico en el lugar menos pensado. Las expresiones coquetas te ayudarán a despertar el interés y la excitación de tu pareja, si la tienes ¡habrá muy buena química! Sagitario: Tú pareja te reclamará mayores atenciones y te pedirá que le dediques más tiempo así que trata de que tú trabajo no se conviertan en una excusa para evadir tus compromisos sentimentales. Si estás soltero deja de soñar con la persona ideal y escucha propuestas. Capricornio:Tu organismo requerirá mayores atenciones. El estrés acumulado podría provocarte cierta debilidad y cansancio, si no tomas medidas a tiempo. Asegúrate de cenar de forma liviana y antes de irte a dormir haz alguna visualización para conciliar el sueño en un estado de relajación. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Irradiarás una energía creativa y sutil que te mostrará muy encantador hacia los demás. Los temas del corazón tomarán importancia y se darán las condiciones ideales para que vivas un romance. Juega y experimenta la gracia del momento y deja que todo fluya. ¡Cero presiones! Piscis: Los lazos afectivos y hogareños se profundizarán. Tomarás contacto con tus raíces y con tu historia familiar. Alguien de tu círculo íntimo te contará anécdotas que tuvieron lugar en el pasado, así que será el momento de recoger los aprendizajes de aquellos que estuvieron antes de ti.

