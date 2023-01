El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de enero El Niño Prodigio te trae un mensaje del Oráculo Maya de 20 sellos que son símbolos místicos y que te guiarán por el camino correcto. Presta atención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 9 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz lunes! Esta semana te traigo el mensaje del Oráculo Maya que tiene 20 sellos que son símbolos místicos que nos guían para encontrar el camino correcto. Así que ahora te diré tus predicciones para el 2023… Aries: Este año tu sello es "Enlazador de Mundos". Tu compasión te llevará a asistir a otros en momentos de pérdida o despedida. Deja atrás personas o etapas que ya no sientes vigentes y enfócate en las oportunidades que surgen tras los finales. Te recomiendo que te vistas de blanco. Tauro: Tu sello para este año es "Perro Blanco", que es signo de amistad y trabajo en grupo, así que estarás en busca de tu manada. Deberás apoyarte en tus amigos leales y alejarte de las personas engañosas. Aprender a cooperar con los demás será la clave de tu éxito. Géminis: Tu sello es "Guerrero espectral amarillo" y te dice que no te dejarás manipular por los demás y que les pondrás límites claros porque de ese modo conseguirás que respeten tus decisiones. En el trabajo también pedirás lo que te corresponde para mejorar tu posición Cáncer: En este 2023 tu sello es el "Caminante del Cielo Rojo", así que viajarás, desarrollarás tu faceta de explorador e irás en busca de nuevos conocimientos. La libertad será un valor muy preciado durante este ciclo, así que aléjate de las personas o circunstancias que te limiten. Leo: Tu sello es "Espejo Blanco" que te trae el don de la percepción. Podrás ver el reflejo de tu propia vida para transformar tus partes oscuras y cortar con todo lo negativo. Con tu fuerza de carácter te pondrás al frente de toda batalla que te presente la vida y la ganarás. Virgo: En este 2023 tu sello es "Sol Amarillo", así que tendrás una visión más clara y nítida de las cosas. Promoverás los valores; amor, compasión, integridad. Les mostrarás a los otros sus faltas, pero no con la intención de juzgar o incomodar sino de iluminarlos. Libra: Este 2023 te toca el sello "Mano". Sintonizarás con una vibración muy sanadora y tendrás el don de curar, con tu presencia, intención y palabra. También te interesarás en aprender nuevos oficios y desarrollarás talento para la artesanía. Cuando necesites trasmutar las energías vístete de azul. Escorpio: Este año tu sello es "Estrella" y te otorgará un don natural para el arte: puede ser la pintura, la danza o cualquier otra forma de expresión. A cada paso te destacarás porque a todo lo que hagas le pondrás tu impronta. Cuando quieras estimular la creatividad vístete de amarillo. Sagitario: Tu sello maya de este año es "Tierra" que te dice que te comprometerás con aquello que en verdad te importa. Después de un largo recorrido encontrarás tu lugar en el mundo para sentar tus bases. Busca el contacto con los ambientes naturales y vístete con prendas de color rojo. Capricornio: Este año te rige el sello llamado "Viento Blanco" que te dice que si vuelas demasiado y te vas por el aire no lograrás concretar tus ideas, pero que si te aferras demasiado a la realidad no lograrás despegar del suelo. Desarrollarás un talento para la comunicación. Acuario: Este año tu sello es "Semilla Amarilla" que te dará las oportunidades de crecimiento que necesitas. Ahora es el momento justo para empezar algo nuevo, puede ser un negocio o una nueva relación. Todos esos sueños y deseos que tienes en tu interior, ahora comenzarán a florecer. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Durante este 2023 tu sello es el "Humano Amarillo", así que te convertirás en el arquitecto de tu propio destino. Aunque a veces actuarás de una manera dominante los demás reconocerán tu maestría. Usa tu libre albedrío para elegir a consciencia y sabiamente. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 29, 32, 56, 60, 87, 93 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

