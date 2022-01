El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de enero Tu maestro interior te ayudará a dar pasos certeros. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 9 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz domingo! Les cuento que en este día la Luna transitará por Aries y hará un trígono con Marte que despertará nuestro espíritu aventurero y nuestros deseos de explorar nuevos campos de acción. Ahora buscarás lanzarte a vivir experiencias que le aporten un sentido más elevado a tu existencia. Viajarás o conocerás personas que te abrirán puertas y te ayudarán a expandirte. El optimismo y la confianza en ti te llevarán lejos y tu maestro interior te ayudará a dar pasos certeros. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "UNA FUERZA SUPERIOR ME MOTIVA, ME PROTEGE Y ME GUÍA". Si hoy, 9 de enero estás de cumpleaños… En esta revolución solar tomarás las riendas, dirigirás tu vida hacia una nueva dirección y estarás dispuesto a asumir riesgos. Sin embargo recuerda que una cosa es actuar con valentía y otra muy distinta es ser temerario. Las decisiones importantes evalúalas con tiempo. La Copa de la Suerte: 4, 11, 32, 55, 86, 92 Aries: Continuarás en plena actividad y en un proceso de tomar decisiones. Tu fuerte temperamento saldrá a relucir más que nunca y el mundo notará tus dones de mando. Lo que hagas puede dar inicio a algo nuevo y sentar un precedente. Sigue tu instinto. Tauro: Que ninguna provocación logre distraerte o alejarte de tu templo interior. Recuerda que ahora debes estar dentro de ti y no afuera. Si te sientes un poco irritado, en lugar de pelear, pon música en la que suenen tambores y sacude un poco el cuerpo para liberar las emociones. Géminis: Recibirás un sinfín de invitaciones para salir y divertirte y a lo largo del día estarás interactuando con todo tipo personas. Pero te recomiendo que no ventiles tus secretos ni hables de temas privados porque esto podría provocar tensiones. No te sabotees. Cáncer: Los compromisos y responsabilidades tocarán a tu puerta este día de domingo. Estarás ejecutivo y necesitarás canalizar tu energía en actividades productivas. La energía de la luna creciente te ayudará a trazar un plan para la semana y organizar tu agenda de manera eficiente. Leo: Hoy ocurrirá algo que te gratificará enormemente, este suceso puede ser un viaje u otra experiencia de gran elevación personal. No permitas que el temor a crecer te impida desplegarte. Redobla la apuesta y confía en tu fuerza interior. Virgo: Es posible que tengas que desistir de una tendencia un poco dominante o renunciar a una "atracción fatal" que te quita mucha energía. Es tiempo de realizar una limpieza interior para dejarle lugar a lo que viene. Permite que las energías transformadoras operen en tu vida. Libra: Si estás soltero lograrás enamorar a esa persona que tanto les gusta y si estás acompañado fortalecerás tu pareja. Las alianzas estarán favorecidas tanto en el plano amoroso como en el material así que será un buen momento para que encares acciones conjuntas. Escorpio: Últimamente estás sumido en tus pensamientos y, aunque te cueste creerlo, las permanentes preocupaciones hacen mella en tu cuerpo. Busca una manera creativa de canalizar el estrés. Antes de que termine el día sal a correr o andar en bicicleta. Sagitario: Hoy te planearás algunos retos y desafíos personales. Será un momento especial para que apuestes a tus talentos y te involucres a fondo en tus proyectos. Rodéate de personas que te ayuden a canalizar tu creatividad. Comparte tus hobbies y pasiones con tus hijos o amantes. Capricornio: Sentirás que tu familia invade tus espacios y que las cosas que te dan no son las que realmente necesitas. No te dejes avasallar pero tampoco te vuelvas demasiado frío e impenetrable porque esto generará mayor fricción. Busca el modo de poner las cosas en claro. Acuario: Compartirás tus ideas con el resto del mundo y dirás lo que piensas sin inhibiciones y sin temor de importunar. Provocarás con las palabras a fin de ponerle un poco de pimienta a tu vida. Canaliza el exceso de energía mental estudiando algo que te interese. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Continuarás pendiente de los asuntos prácticos así que aprovecha para hacer cuentas y organizar tus próximos consumos. Si logras mantener las riendas y el control de los gastos ahorrarás más dinero. Cuando llegue fin de mes agradecerás haber sido previsor.

