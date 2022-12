El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de diciembre Recuerda que la base de una buena convivencia reside en establecer reglas claras y en propiciar el diálogo. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 9 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Cáncer y hará una oposición con Mercurio en Capricornio. Por ese motivo, nuestro mundo afectivo tendrá que confrontarse con una mirada a la realidad más imparcial y más lógica. Será una buena ocasión para establecer pautas de comportamiento en tu núcleo familiar y para hablar de los objetivos conjuntos. Recuerda que la base de una buena convivencia reside en establecer reglas claras y en propiciar el diálogo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "COMUNICO LO QUE SIENTO CON MADUREZ Y SIN DESBORDARME". Si hoy, 9 de diciembre estás de cumpleaños… En el plano afectivo se viene un tiempo de cierre. Será importante que arregles las cuentas que tienes pendientes con tus seres queridos, que te disculpes si cometiste alguna falta y que perdones a quien te haya herido. También llevarás a cabo un importante negocio familiar. La Copa de la Suerte: 3, 15, 66, 73, 74, 80 Aries Te tocara asumir un rol de árbitro dentro de tu ámbito privado y escuchar seriamente la verdad de cada uno de los miembros de tu familia. Si tienes el objetivo de constituir una vivienda, armar una oficina en tu casa o formalizar una convivencia has todas las averiguaciones pertinentes. Tauro En este día llegará a tus manos información muy útil. Las opiniones de personas experimentadas imprimirán en tus pensamientos un tinte más objetivo. Te plantearás seriamente la opción de hacer algún curso de capacitación o una formación a mediano plazo. Géminis Una institución bancaria o un pariente de mayor edad te ofrecerá su apoyo para financiar un negocio o una compra de gran envergadura. A la hora de contraer deudas haz cuentas y asegúrate de establecer montos y plazos de pago que puedas pagar. Cáncer La Luna transitará en tu signo exaltando tus cualidades protectoras, afectivas y sensibles. En tu camino te cruzarás con personas más lógicas que tú, que te aportarán una mirada más objetiva de la realidad. Escuchar otras campanas te ayudará a tomar mejores decisiones. Leo Recuerda que, así como las emociones no elaboradas suelen manifestarse en síntomas físicos, los hábitos cotidianos saludables repercuten favorablemente en nuestro universo interior. Será una buena ocasión para que te informes un poco más sobre auto ayuda o medicina holística. Virgo En tu círculo social tu palabra se respetará y tus opiniones serán tenidas en cuenta. Cuando hables con tus amigos tocarás algunas fibras sensibles y será importante que prestes atención a las distintas reacciones. La interacción te aportará importantes aprendizajes. Libra Hoy atravesarás por una fase de éxito y sentirás que tu popularidad y tu imagen positiva han crecido. Tus familiares te darán opiniones útiles para que puedas mantenerte en ese lugar de prestigio al que tanto te ha costado llegar. Escucha atentamente a aquellos que te quieren. Escorpio Este será un momento oportuno para ocuparte de tramitar tu visa, para comprar pasajes o para inscribirte en alguna academia de estudio. Estarás rodeado de personas sensatas que te mantendrán correctamente informado. Quiero que uses los elementos que tienes a disposición sabiamente. Sagitario Harás transacciones comerciales con inmuebles, tramitarás una sucesión o te implicarás en un negocio familiar. Mantenerte informado o asesorado evitará que las gestiones se vuelvan arduas y te ayudará a agilizar las cosas. Si elaboras estrategias efectivas sacarás mayor ventaja. Capricornio Tú sabes muy bien lo importante que es ser consecuente con las propias ideas y hablar claro. Al fin le dirás lo que piensas a tu pareja o a esa persona que tanto te interesa. Tus palabras generarán conmoción y tendrán un efecto constructivo en tus relaciones. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Hoy le prestarás más atención a tus hábitos alimenticios y optarás por seguir una dieta basada en comida cacera. Si te sientes un poco indigestado o percibes que tu estomago se encuentra un poco resentido, seguir las recetas de la abuela te ayudará a estar mejor. Piscis Si acudes a fiestas o reuniones, muchas miradas recaerán sobre ti debido a que te encontrarás en el centro de la escena. Tienes que aprender a vencer la timidez y a no ser tan susceptible frente a las opiniones ajenas. La interacción te ayudará a madurar.

