El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de diciembre Será muy importante que te conectes con tu inspiración creativa porque allí encontrarás la fuente que calmará la sed de tu alma. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 9 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que durante este día la Luna transitará por el signo de Piscis y esto nos ayudará a mostrarnos más empáticos, comprensivos y afectuosos con los seres que nos rodean. Además, estaremos dispuestos a renunciar a algunos deseos y ambiciones en beneficio de los demás. Será muy importante que te conectes con tu imaginación e inspiración creativa porque allí encontrarás la fuente que te nutrirá y calmará la sed de tu alma. Escucha música tranquila y melodiosa. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY A SALVO EN EL UNIVERSO Y FLUYO NATURALMENTE". Si hoy, 9 de diciembre estás de cumpleaños… Algunos emprendimientos que llevaste a cabo en el pasado darán fruto. Tu manera de concebir el amor y los negocios se transformará por completo durante este año. Cuídate de no ventilar tu vida privada porque podrías convertirte en esclavo de tus palabras. La Copa de la Suerte: 11, 28, 39, 67, 78, 95 Aries: Podría bajar tu energía física y por eso te convendrá disminuir un poco al trajín cotidiano. Aprovecha para conectarte con tu alma a través de la reflexión profunda, las afirmaciones positivas y la meditación. Las vibraciones espirituales te traerán calma. Tauro: Aunque ahora te encuentras muy ocupado siempre hay un espacio para renovar aires mediante salidas y encuentros con amigos. No permitas que los temas materiales te estresen, cultiva tu universo de sueños y anhelos personales a través del intercambio con almas afines. Géminis: Todos los sacrificios que vienes haciendo finalmente desembocarán en un triunfo a gran escala. Surgirán posibilidades de ascenso y, aunque tendrás mayores responsabilidades, estas vendrán acompañadas de mejoras en tu posición. Sentirás internamente la grata sensación de logro. Leo: Atravesarás por cambios profundos, transformaciones y gran movilización afectiva. Las circunstancias te llevarán a despedirte de esos hábitos, esas relaciones y esas conductas que ya no son útiles, pero tranquilo, después del torbellino de emociones te sentirás aliviado. Virgo: Las sociedades o las alianzas estarán favorecidas. En general te guías por la lógica, pero la mirada intuitiva de los demás podría ayudarte a adquirir una comprensión más profunda de la realidad que te circunda: únete a otros y aprende a compartir. Libra: En tu ámbito laboral te desenvolverás con esmero y te comportarás de una manera servicial porque siempre estás dispuesto a cooperar cuando alguien lo necesite. Además, no dudarás a la hora de poner tu grano de arena para que el mundo sea mejor. Escorpio: Tus talentos creativos y tus encantos se encontrarán en su máxima expresión y, aunque normalmente te cuesta soltarte, hoy conseguirás hacerlo. Aprovecha este momento de gran inspiración para pintar, dibujar o para realizar cualquier actividad artística. Sagitario: Volcarás tu energía hacia los que más quieres y actuarás de una manera más protectora. Serás el vínculo entre los integrantes de la familia y todos buscarán apoyarse en ti, recuerda que en el hogar se encuentra nuestra memoria afectiva. Capricornio: Si alguien te busca como confidente no le cierres las puertas y ponte en su piel porque todos de vez en cuando necesitamos un hombro para ahogar nuestras penas. Hoy podrías llevar alivio y consuelo a través de tu escucha comprensiva y sincera. Acuario: Este es el momento preciso para gestionar un aumento de salario o algún otro tipo de beneficio económico ya que te sobran los motivos y las justificaciones para hacerlo. Conéctate con tus necesidades reales y universo responderá a tu pedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Con la Luna transitando por Piscis todas las iniciativas que tomes estarán empapadas de entusiasmo y te abrirán camino hacia una mayor independencia. Será un momento ideal para que te conectes con tus sueños y anhelos personales, comienza un capítulo nuevo en tu vida.

