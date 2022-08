El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de agosto ¡Cuidado! Tus relaciones se pueden tornar un poco conflictivas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 9 DE AGOSTO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Capricornio y hará un trígono con Urano, así que obtendremos resultados positivos sobre un asunto que estábamos esperando. Además, estaremos dispuestos a realizar cambios con el fin de mejorar nuestro rendimiento y productividad. Paralelamente, Venus hará una oposición con Plutón, así que nuestras relaciones se tornarán un poco conflictivas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AHORA TRASCIENDO MIS VIEJOS MIEDOS Y LIMITACIONES". Si hoy, 9 de agosto estás de cumpleaños… Sentirás la necesidad de cuidar tu salud y de tener hábitos más ordenados. Será un ciclo favorable para alimentarte bien e iniciar un régimen de ejercicios. En el plano romántico te espera una gran transformación ¡aprovecha para sanar las heridas afectivas del pasado! La Copa de la Suerte: 8, 24, 30, 66, 70, 91 Aries Hoy, en tu trabajo, se presentarán grandes oportunidades para escalar en tu posición y obtener mejores ingresos. Con paciencia y esfuerzo, lograrás tus metas porque ahora sabes lo que quieres y como conseguirlo. Obtendrás grandes logros gracias a tus deseos de progreso. Tauro Los astros crearán oportunidades interesantes para tu vida y estimularán tus deseos de expansión y crecimiento. Es posible que te surjan viajes por trabajo o que tengas que hacer alguna capacitación de tipo profesional. Las posturas anticuadas serán puestas en jaque ¡abre tu mente! Géminis La Luna transitará el sector de los cambios y aunque te resulte un poco incómodo, tendrás que enfrentarte con algunos de tus defectos y limitaciones. Si quieres evolucionar atrévete a echar luz sobre los rincones oscuros de tu personalidad. Cáncer Recobrarás tu buen humor y gracias a tus habilidades sociales lograrás eliminar la tensión en situaciones incómodas. Además, contarás con una buena influencia astral para encaminarte con total seguridad al encuentro de la persona que te interesa ¡disfruta de la interacción! Leo Te espera una renovación en tu trabajo pueden ser cambios de horario, de sector o de compañeros. En la medida que puedas adaptarte a los nuevos aires tendrás mayores oportunidades de progreso. También iniciarás una dieta novedosa y un plan de ejercicios para sentirte mejor. Virgo Los temas del corazón estarán en primer plano y por momentos puedes sentir que se te dificulta entregarte al romance. Recuerda que muchas veces nos ponemos corazas por temor a sufrir. Levántale la barrera a esa persona que amas. Libra Será importante que reconozcas que no estás solo y que tienes un soporte para enfrentar las dificultades de la vida. Las generaciones anteriores cuentan con un caudal de experiencia que puede socorrerte en los momentos de crisis. Escucha las voces de las personas mayores y atiende sus consejos. Escorpio Dialogar con otras personas te ayudará a abrir tu mente y a liberarte de prejuicios. Dale la bienvenida a las opiniones y los puntos de vista de los demás. Recuerda que es conveniente evitar las actitudes mecánicas y las posturas predispuestas. Sagitario Descubrirás nuevas oportunidades para crecer a nivel económico y aparecerán alternativas para progresar que aún no habías contemplado o tenido en cuenta. Los esfuerzos que haces pronto recibirán su recompensa, pero debes pensar en negocios que funcionen a corto plazo. Capricornio Tu vida tomará un ritmo más rápido y deberás desarrollar la capacidad para adaptarte a los cambios. En los momentos de tensión, será importante que controles tus nervios y que evites el estrés. Si te dejas llevar por tus corazonadas no habrá margen de error. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Serás muy receptivo a las influencias del entorno y lograrás establecer una conexión especial con tus seres queridos que están lejos o en otros planos. Además, te llegarán mensajes trascendentales por medio de sueños y frases sueltas que escuchas o que lees. Piscis Retomarás tu vida social y serás el nexo que une a los demás y mantiene vivo el espíritu de la fraternidad en tu grupo de amigos. Será importante que seas respetuoso de la libertad ajena. No caigas en la tentación de intentar retener a las personas.

