El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de abril Día de andarse con cuidado en lo que respecta al dinero, las intimidades o las palabras, ¡piensa antes de actuar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 9 DE ABRIL ¡Y eso mi gente linda! Les envió mi más afectuoso saludo en este domingo de resurrección. Este es un día en que regalamos huevos y conejos de Pascua que son símbolos de renacimiento y fertilidad. Paralelamente, la Luna transitará por Sagitario y hará cuadratura con Saturno, así que te convendrá seleccionar muy bien dónde depositas tu fe. Para avanzar en tu camino primero tendrás que resolver las cuestiones del pasado que te quedaron pendientes de solución o inconclusas. Recuerda que la evolución requiere de cierto grado de sacrificio y esfuerzo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI CRECIMIENTO LLEGA DE LA MANO DE LA MADURACIÓN" . Si hoy, 9 de abril estás de cumpleaños… Durante este ciclo harás negocios junto a tus familiares o llevarás a cabo operaciones con inmuebles sumamente redituables. También es factible que te mudes a un lugar más tranquilo o que acondiciones tu hogar para hospedar parientes. Te sentirás afortunado. La Copa de la Suerte: 6, 32, 47, 68, 80, 94 Aries: Recuerda que, para superar las experiencias difíciles del pasado, la fe puede convertirse en un instrumento muy poderoso. A través de la meditación, el rezo o la implementación de una nueva filosofía de vida podrás disminuir la carga que arrastras. Tauro: Te sugiero que no ventiles cuestiones relacionadas a tu sexualidad con personas ajenas, ya que podrías sentirte criticado o juzgado. Hay temáticas que se abordan dentro del marco de la privacidad. Solucionarás tus crisis sin necesidad de árbitros externos ni espectadores. Géminis :Últimamente tus responsabilidades, exigencias y obligaciones han ido en aumento y eso hizo que le quites dedicación a tus relaciones. Te sugiero que le concedas más tiempo a tu pareja o a ese amigo especial. Los demás te aportarán la cuota de alegría que tanto estás necesitando. Cáncer: Es posible que te sientas fatigado y que eso afecte tu estado de ánimo. Pero no permitas que una visión derrotista ensombrezca tu vida cotidiana. Si te sientes bajo de energía comienza a hacer yoga ya que de esa forma lograrás reactivar los chacras. Leo: En la esfera romántica te costará implicar los sentimientos, ser empático y actuar con espontaneidad. Y la causa de este "enfriamiento" podría hallarse en algún miedo o temor oculto. No interpretes ningún papel falso ni trates de guardar las apariencias. Virgo: A la hora de organizar tu hogar sigue tus propias pautas porque las fórmulas ajenas serán inútiles. Si tratas de que tu vida familiar se adapte a un molde externo sólo obtendrás frustración e incomodidad. Acepta a tus seres queridos tal como son. Libra: Encuentra una grieta para escabullirte de tus obligaciones diarias y concédete esa distracción que tanto estás necesitando. Conversar con alguien de confianza puede ayudarte a superar algunas preocupaciones. Tomarte un recreo será la mejor receta contra el agobio. Escorpio: Este es un momento un poco delicado en lo que concierne a la administración del dinero, ya que cualquier paso en falso podría vaciar tu billetera. Asegúrate de que tu nivel de vida sea acorde al volumen de tus ingresos. No intentes aparentar más de lo que tienes. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Las estrellas hoy te imponen que realices una tarea fina ya que tendrás que determinar si tu accionar está basado en tus propias convicciones o en mandatos familiares. Cuidado con traicionarte a ti mismo o con cargar mochilas que no te pertenecen. Capricornio: Alguien de tu entorno podría decirte unas palabras un poco ásperas, pero de nada te valdrá responderle en la misma sintonía. Frente a los desacuerdos la mejor estrategia será el silencio. Deja que el flujo de la vida corra y se lleve consigo todas las tristezas. Acuario: Te llegarán muchas invitaciones para salir y propuestas para disfrutar con gente, pero tendrás que elegir una opción que esté acorde a tu bolsillo. Piensa en un programa para hacer con tus amigos que no implique un dispendio de dinero. Piscis: Hoy ocuparás un rol destacado, estarás expuesto y muchas personas te tomarán como su principal fuente de inspiración. Para cumplir con las expectativas que hay puestas en ti tendrás que resignar momentáneamente ciertas cuestiones personales. Por momentos te sentirás exigido.

