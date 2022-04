El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de abril Este día estarás flotando en un mar de emociones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 9 DE ABRIL ¡Feliz sábado, mi gente! Les cuento que hoy la Luna transitará por Cáncer y a su paso hará un maravilloso trígono con Júpiter y Neptuno, por eso estaremos flotando en un mar de emociones. Tus necesidades afectivas estarán colmadas así que entrégate y déjate fluir. También abrirás el arcón de los recuerdos y conmemorarás a tus seres queridos. Si en algún momento te sientes un poco desbordado puedes tocar o visualizar una Perla o una Piedra de la Luna porque son gemas que ayudan a estabilizar las emociones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "PROFUNDIZO Y DESPLIEGO MI CAPACIDAD DE SENTIR". Si hoy, 9 de abril estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar descubrirás muchas verdades acerca de tu historia familiar y poco a poco irás ganando mayor inteligencia emocional. Si quieres vivir en paz con el prójimo evita caer en juicios moralistas. Vuélvete más empático y humanitario. La Copa de la Suerte: 2, 16, 33, 69, 70, 87 Aries:Te convertirás en el nexo de unión entre los integrantes de tu familia, actuarás de una manera más protectora y todos buscarán cobijarse en tu cálido regazo. Los recuerdos inundarán tu alma y prevalecerá en ti la sensación de agradecimiento. Tauro:A través del intercambio incorporarás nuevas miradas y actualizarás tu manera de pensar. Serás aclamado por tus amigos y tu nombre aparecerá en todas las listas de invitaciones. Se receptivo en las charlas y dale crédito a los halagos que te hagan porque serán ciertos. Géminis:Tu vibración será muy próspera y en este estadio todo lo que toques se convertirá en oro. Recogerás el fruto de tus esfuerzos y aprovecharás muy bien esta racha de abundancia que bendice tu vida. Sabrás administrar tu capital e invertirlo sabiamente. Cáncer:Todas las iniciativas que tomes estarán empapadas de entusiasmo y te abrirán camino hacia una mayor independencia. Será un momento ideal para que realices un viaje por mar o para que comiences a estudiar alguna carrera vinculada con el mundo espiritual. Leo:Una vibración de perdón y empatía sanará todas las heridas del pasado. Si hubo desavenencias con tus familiares estas quedarán zanjeadas. Te sentirás profundamente unido a los seres queridos que partieron a otros planos y eso alimentará tu alma. Virgo:Sentirás la necesidad de rencontrarte con tus amistades. Cultivando tu vida social hallarás una gran fuente de inspiración ya que será un momento ideal para emprender actividades en grupo. Si estás soltero prepárate porque podrías encontrar el amor en una fiesta, reunión o evento. Libra:Asumirás tus responsabilidades con idoneidad y esto, además de aumentar tu popularidad, incrementará tu capacidad de mando. Sabrás ganarte la colaboración de los demás y hacer un uso efectivo de las herramientas que tienes a mano. Vive con plenitud este momento próspero. Escorpio:Tu ternura aflorará tomando el timón de tu vida y conduciéndote por el camino de la felicidad. Los lazos con el extranjero se estrecharán a través del contacto con personas de otras regiones. Te plantearás la posibilidad de viajar a la tierra de tus ancestros. Sagitario:Es posible que cobres una herencia o que recibas un donativo importante por parte de tu familia. También estarás bien aspectado para cualquier operación comercial vinculada a los bienes raíces. Y prepárate, porque a la noche sexo y amor se conjugarán en la alquimia perfecta. Capricornio:Se despertará tu anhelo de compartir más tiempo y más actividades con tu pareja. Si amas a tu media naranja díselo o demuéstraselo con un gesto romántico. Si aún estás soltero alégrate porque hay grandes posibilidades de que conozcas a la persona de tus sueños. Acuario:Los temas de salud y de trabajo estarán en primer plano. Estoy seguro de que todos tus esfuerzos diarios darán fruto y que obtendrás la recompensa que mereces por tu permanente dedicación. Te darás cuenta de que tu bienestar físico está estrechamente ligado a tu estado emocional. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Contarás con una energía especial y todos a tu alrededor quedarán hechizados con tu magia. Tu carisma aflorará y todo el potencial creativo que hay dentro de ti se desplegará y se manifestará. Lo quieras o no, ocuparás un lugar protagónico.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.