El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de abril ¡Presta atención! Algunos asuntos del pasado te darán una gran lección de vida que te ayudarán a sanar viejas heridas. Mira lo que deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir VIERNES, 9 DE ABRIL ¡Llegó el fin de semana, mi gente bella! Les cuento que en este día se producirán unos aspectos muy poderosos entre la Luna, Neptuno y Plutón que nos darán fuertes capacidades psíquicas para indagar en nuestra alma y en los misterios que nos rodean. Gracias a estas energías, podrás adentrarte en las situaciones que te preocupan para encontrar las verdaderas respuestas. Algunos asuntos del pasado te darán una gran lección de vida que te ayudará a sanar viejas heridas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TRANSFORMO MI SOMBRA EN LUZ". Si hoy, 9 de abril, estás de cumpleaños… Vibrarás en una sintonía de compasión y empatía que hará que te sientas unido a los seres que te rodean. Por eso será importante que te conectes con personas con energía positiva para que puedas fluir en una corriente favorable. Recuerda guiarte por la intuición. La Copa de la Suerte: 5, 17, 32, 59, 60, 74 Aries Hoy estarás hipersensible, así que cuidado, porque pueden llegar a tus oídos algunos dichos que te afecten. Te aconsejo que fluyas con las vibraciones positivas y que desestimes cualquier comentario que te haga enojar. Déjate guiar por tu radar. Tauro Canalizarás tu sensibilidad social y te conectarás con el prójimo con un espíritu solidario. Además, conocerás gente con una visión muy amplia y muy sensible que se conmoverá con tus ideas. Podrías comprometerte con un una agrupación que ayude a la comunidad. Géminis Ten en cuenta que para alcanzar los objetivos que te propones te conviene moverte con calma y seguir una estrategia, y ojo con tomar decisiones apresuradas porque si te precipitas podrías echar a perder una oportunidad. Poco a poco llegarás a la cima. Cáncer Si estás planificando tus vacaciones este será el día ideal para que busques opciones que te resulten inspiradoras. También será un buen momento para que vuelques tus energías en una búsqueda mística o espiritual. Alguien de sabiduría guiará tus pasos. Leo Tu vida sexual se encuentra muy plena en este momento gracias a que dejas fluir tus fantasías y, principalmente, porque estás muy predispuesto a profundizar la unión y la entrega. También es un momento en que tu energía sanadora está muy potenciada ¡aprovecha tu poder transformador! Virgo Si estás acompañado te recomiendo que le prestes más de atención a tu pareja para que no se sienta ignorada. Si estás soltero date un respiro de las obligaciones y has una salida a un lugar concurrido. Hay chances de que encuentres a alguien especial. Libra En el trabajo sueles ser muy considerado y, generalmente, con tus gestos amables siempre estás contribuyendo a que haya buen clima. Pero no permitas que nadie se aproveche o que trate de pasarte por encima. Toma distancia de la gente demasiado inquieta o nerviosa. Escorpio Date un permiso para dedicarte a tu pasatiempo preferido y para dejarte llevar por las sensaciones del momento sin mirar el reloj. Si tienes hijos pequeños podrías leerles un cuento para fomentar su imaginación. Además conectar con tu niño interno te hará bien. Sagitario Ahora estás un poco susceptible así que busca un espacio dentro de tu hogar en el que te sientas seguro y protegido. Si estás en pareja, podrían surgir desacuerdos o choques de convivencia. Te convendrá evitar las confrontaciones o discusiones sin sentido. Pon paños fríos. Capricornio Estás llevando un ritmo de vida muy activo y necesitas darte un respiro de tus obligaciones por un rato. Busca un momento durante el día para salir a caminar por el parque o por la plaza. Cambiar de escenario te ayudará a despejar la mente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Hoy estarás con ganas de darte algunos gustos y gratificaciones extras. Te sentirás tentado de gastar en viajes, salidas o celebraciones pero debes tener en cuenta tus límites. Ojo porque si te dejas llevar por los caprichos luego podrías arrepentirte. Cuida tus ahorros. Piscis Neptuno exaltará tu inspiración creativa y tu anhelo de dejarte llevar por la imaginación y la fantasía. Sin embargo, tus familiares intentarán sacarte de tu mundo mágico para reclamarte mayores atenciones. Escúchalos, pero no permitas que su vibración te altere.

