El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de septiembre Corta todo lo que te impide avanzar hacia tu meta. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy es la fiesta de La Virgen de la Caridad del Cobre "patrona de Cuba", también conocida como "Cachita y Oshun" en la religión Lucumí. Es la reina del amor y la fertilidad, así que abrámonos a las bendiciones de esta orisha. Por otro lado, la Luna hará cuadratura con Urano y se asociará a Saturno en Acuario, por eso será una ocasión ideal para cortar con todo lo que te impida avanzar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ESFUERZO POR CONCRETAR MIS SUEÑOS Y CONSTRUIR LA VIDA QUE QUIERO VIVIR". Si hoy, 8 de septiembre estás de cumpleaños… Eres un trabajador inagotable y tus esfuerzos no pasarán en vano. No te detengas, todo cambio será para tu propio beneficio. Abre tu mente a las oportunidades de actualizarte que se te presentan. Para una óptima salud vista a regularmente a un osteópata y al dentista. La Copa de la Suerte: 16, 23, 38, 60, 75, 94 Aries: Tu vida social tomará un ritmo muy rápido, hay personas que llegarán a tu vida, y otras que se irán en forma algo sorpresiva. A veces quieres que los demás vivan de acuerdo a tus reglas y ahora tus amigos podrían cuestionar esta actitud intolerante. Tauro: El ritmo de trabajo se irá poniendo cada vez más acelerado y dispondrás de menos tiempo para darte algunos gustos. Tus superiores podrían rechazar las propuestas novedosas que le acercas. Pero no bajes los brazos, con perseverancia irás logrando la renovación que aspiras. Géminis: Será un momento favorable para relacionarte con personas de otros países y culturas, sobre todo por temas de trabajo. Por otro lado, los trámites y los asuntos legales podrían sufrir demoras, controla que no haya errores en esta etapa de la gestión. Cáncer:Te tocará ocuparte de pagar impuestos, seguros o deudas pendientes y deberás marcar límites claros entre tu dinero y el de los demás. También te sentirás más curioso que de costumbre y con el deseo de investigar en temas ocultos o misteriosos. Leo: Trabajarás mejor en equipo o asociándote con otros, será un tiempo propicio para pedir consejos a otras personas o para hacer consultas profesionales. En el amor comenzarás a ver los frutos de una relación que cultivaste en los últimos tiempos. Virgo: En cuanto al trabajo podrían surgir problemas si te pones muy exigente y perfeccionista, así que intenta respetar la posición de tus compañeros y colegas. Ten precaución en tu casa porque puede haber problemas con la electricidad o con electrodomésticos. Libra: Sentirás la necesidad de liberar algunos sentimientos que hace tiempo mantienes ocultos o reprimidos. Pero tendrás que buscar el momento apropiado para expresar lo que sientes porque la impulsividad o los arranques repentinos te podrían llevar a quedar descolocado o fuera de lugar. Escorpio: Las tareas de la casa y las demandas de las personas con quienes convives no te dejarán tiempo para distraerte. A medida que avance el día las cosas se irán acomodando, pero será importante que los demás comprendan que necesitas tu espacio propio. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Aunque solo hablarás lo justo y necesario estarás con deseos de aprender. Será un buen día para leer, investigar y realizar actividades que estimulen tu intelecto. Si pensabas viajar, prepárate porque podrían surgir contratiempos que alteren tus planes. Capricornio: Si trabajas en forma independiente se desordenará tu economía debido a algunos contratiempos. De todas formas, las aparentes limitaciones te conducirán a buscar nuevas opciones y a generar ideas creativas. Deja que tu ingenio fluya. Acuario: Deberás esperar a que estén dadas las condiciones necesarias para iniciar nuevos emprendimientos, organizarte y actuar de acuerdo a un método bien elaborado. Por otro lado, cuidar tu apariencia te hará sentir mejor y con mayor seguridad internamente. Piscis: Personas del pasado reaparecerán en tu vida dándote la posibilidad de olvidar viejos rencores y perdonar. Los pensamientos acelerados podrían causarte alteraciones en el sueño. Por eso te sugiero que, antes de acostarte, hagas respiración consciente o te pongas a meditar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de septiembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.